Personalia | Esther Schagen-van Luit (30) CISO bij Deloitte Nederland

Esther Schagen-van Luit (30) is per 1 februari 2021 benoemd tot Chief Information Security Officer (CISO) bij Deloitte Nederland. Het Big Four-kantoor meldt dat Schagen-van Luit in haar nieuwe rol eindverantwoordelijk is ‘voor het continue verbeteren en op hoog niveau houden van de informatiebeveiliging van Deloitte in Nederland en geeft daarmee invulling aan de topprioriteit om klantgegevens continue veilig te stellen. Ze vertegenwoordigt de Nederlandse informatiebeveiligingsbelangen daarnaast op verschillende internationale niveaus binnen Deloitte wereldwijd.’

Esther Schagen-van Luit startte haar carrière bij Deloitte bijna zes jaar geleden en zij was tot 1 februari 2021 Specialist Master in Security Architecture binnen het Deloitte Cyber Strategy Team, waar ze diensten verleende aan klanten op het gebied van security architecture, risico assessments, governance en security talent. Naast haar rol als CISO is ze keynote spreker op het vlak van informatiebeveiliging, diversiteit en talentontwikkeling in de industrie.

Schagen-van Luit is Director bij het SABSA Institute’s Board of Trustees, het instituut dat een bekend raamwerk voor Security Architecture beheert, en is een rolmodel dat zich inzet om meer meisjes en vrouwen te enthousiasmeren voor een carrière in de security industrie. Daarnaast is ze binnen Deloitte actief op het gebied van Diversity & Inclusion en duurzaamheid – ze is een Deloitte-ambassadeur voor One Young World en vertegenwoordigt haar generatie in de Deloitte Societal Impact Council, een senior leiderschapsforum binnen Deloitte Global dat zich richt op hoe Deloitte maatschappelijke impact maakt en responsible business voert.