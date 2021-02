AFM wil steviger rol auditcommissies bij OOB’s

Auditcommissies van OOB’s zouden op verschillende manieren versterkt kunnen worden bij het selecteren van een accountant en het monitoren van diens wettelijke controle, stelt de AFM. De toezichthouder heeft de rol van auditcommissies van OOB’s ten opzichte van de accountant onderzocht en komt nu met enkele observaties en aanbevelingen. Zo kan de auditcommissie wat de AFM betreft nadrukkelijker toezien op de onafhankelijkheid van de accountant(sorganisatie) en de opvolging van aanbevelingen van de accountant aan de onderneming.

Leidende rol in selectieproces accountant

Auditcommissies nemen in toenemende mate een leidende rol in het selectieproces voor een accountantsorganisatie, constateert de AFM. Bij 92% van de ondernemingen die onlangs van accountant wisselde was de voorzitter van de auditcommissies ook voorzitter van de selectiecommissie. In 2015, bij het vorige onderzoek van de AFM, was dit nog 79%. Daarnaast geven auditcommissies aan dat binnen de auditcommissies in beginsel genoeg relevante kennis aanwezig is om hun rol adequaat te vervullen.

Ruimte voor verbetering bij monitoring accountantscontrole

Volgens de AFM blijkt uit het onderzoek verder dat er ruimte voor verbetering is ten aanzien van het monitoren van de accountantscontrole. Zo kan de auditcommissie nadrukkelijker toezien op de onafhankelijkheid van de accountant(sorganisatie) en de opvolging van aanbevelingen van de accountant aan de onderneming.

Transparantie selectie accountantsorganisatie naar aandeelhouders nog niet goed

Ook de transparantie naar aandeelhouders vraagt aandacht, stelt de toezichthouder. Zo werd aan aandeelhouders – bij alle onderzochte ondernemingen – alleen de naam van de voorgestelde accountantsorganisatie voorgelegd. Aan aandeelhouders moet wat de AFM betreft minimaal twee opties worden voorgelegd, met een onderbouwde voorkeur voor een van hen.

Concrete aanbevelingen voor versterking rol auditcommissies

In het rapport staan meer concrete aanbevelingen die auditcommissies kunnen gebruiken om hun rol te versterken. Tijdens het onderzoek was er veel dialoog met de auditcommissies. Eerder deelde de AFM de (voorlopige) bevindingen van haar rapport eind 2020 tijdens een webinar voor leden van auditcommissies. Op een webpagina voor auditcommissies deelt de AFM ook andere nuttige en relevante informatie.

AFM report on audit committees