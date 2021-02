Martin de Bie: ‘Implementeer RGS zo snel mogelijk’

Als Martin de Bie (216 Accountants) andere kantoren een krachtig advies zou mogen geven dit jaar luidt dat als volgt: ‘Zorg voor een goed uitgewerkte digitale strategie en duidelijke visie. Én implementeer RGS zo snel mogelijk, zodat je je basis op orde hebt.’

Dat advies zorgt er volgens hem niet alleen voor dat je je klanten veel sneller kunt bedienen, maar ook dat je toegevoegde waarde levert op dát vlak waar je klant op zit te wachten.

Het feit dat De Bie het belang van een goed uitgewerkte digitale strategie als eerste noemt, verrast natuurlijk niet echt – althans, niet voor degenen die hem en het kantoor kennen. ‘Ons eigen kantoor is data driven, we hechten aan standaardisatie, maar ook aan het feit dat cloudapplicaties en data veilig toegankelijk moeten zijn om bepaalde koppelingen aan te leggen en analyses te maken. De cloud is een must, maar je moet wel de zekerheid hebben dat de data daarin ook veilig worden gedeeld. Doordat je pakketten goed kunt koppelen in de cloud, krijg je veel meer data en informatie tot je beschikking waarmee je de ondernemer beter kunt bedienen.’

RGS als rode draad

De Bie benadrukt dat zijn kantoor volop bezig is met RGS: ‘Op het moment dat we voor de keuze van een nieuwe rapportage cloudoplossing kwamen te staan, hebben we de leverancier dus ook expliciet de vraag gesteld: hoe ver ben je met RGS? Dat is belangrijk, wanneer je als kantoor continu op zoek bent naar mogelijkheden om standaardisatie in de keten door te zetten, waardoor je makkelijker analyses kunt maken. Die standaardisatie zorgt er namelijk ook voor dat je eenvoudiger kunt zien of een nieuwe tool iets kan faciliteren.’

Aandacht voor de ondernemer

In het rapport van Silverfin ‘Focus on Connected Accounting’ vertelt De Bie nog veel meer over RGS en zijn visie op werken met nieuwe cloudtechnologie. Dat laat onverlet dat zijn verhaal beslist niet uitsluitend over cloudtechnologie en aanverwante ontwikkelingen gaat. ‘Ondernemers hebben juist nu een luisterend oor nodig van hun accountant. Het is belangrijk om je gezicht te laten zien, te luisteren, om te laten weten dat je er voor de ondernemer bent. Om die reden is het belangrijk dat wij als accountants niet alleen inzetten op verdere ontwikkeling van onze digitale skills, maar ook nadrukkelijk op soft skills, emotionele en sociale vaardigheden.’