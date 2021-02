Eerste dag NOW 4 levert 12.000 aanvragen op

Op de eerste dag dat werkgevers een aanvraag konden indienen voor de vierde periode van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) had het UWV direct de handen vol: om 16 uur waren er al 12.000 aanvragen binnen.

De uitvoeringsinstantie had het daarmee beduidend drukker dan bij de vorige NOW-ronde, die op 16 november van start ging. Toen kwamen er de eerste dag 7.000 aanvragen binnen. Volgens bestuurslid Janet Helder was de drukte verwacht: ‘De lockdown duurt nu al twee maanden en dat komt voor veel werkgevers, vooral in sectoren als horeca en detailhandel, hard aan. We hielden er daarom rekening mee dat het meteen flink druk kon worden en waren goed voorbereid. Alles is dan ook goed verlopen.’

Hoger maximum

In de vierde aanvraagperiode NOW komen werkgevers met minimaal 20 procent omzetverlies over een periode van drie maanden in aanmerking voor een tegemoetkoming in de loonkosten voor de maanden januari tot en met maart 2021. Ten opzichte van de derde periode is de maximale tegemoetkoming verhoogd van 80 naar 85 procent bij volledig omzetverlies. De overige voorwaarden zijn gelijk aan die in de derde periode. In eerste instantie betaalt UWV een voorschot van 80 procent van de tegemoetkoming. Het voorschot wordt in drie termijnen betaald.

Rekentools

Het UWV raadt werkgevers aan de aanvraag in één keer goed en volledig in te vullen en om een goede inschatting te maken van hun situatie via www.rekenhulpomzetverlies.nl. Op www.simulatienow.nl kunnen werkgevers een inschatting maken van de hoogte van het voorschot en de uiteindelijke tegemoetkoming. ‘We adviseren werkgevers echt gebruik te maken van die hulpmiddelen om onaangename verrassingen achteraf te voorkomen.’

NOW 4 aanvragen kan tot en met 14 maart.