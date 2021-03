Personalia | HVK Stevens benoemt Simone Oudshoorn tot financieel en operationeel directeur

HVK Stevens heeft per 1 maart 2021 Simone Oudshoorn benoemd tot financieel en operationeel directeur.Oudshoorn is geen onbekende binnen HVK Stevens. Ze vervulde al enige tijd de rol van Manager Finance & Control binnen de organisatie.

Simone Oudshoorn

Simone is van origine registeraccountant en heeft ervaring opgedaan in de controlepraktijk bij RSM. Na ruim negen jaar heeft ze de overstap gemaakt naar het bedrijfsleven om daar verschillende financiële functies te vervullen. In juli 2018 is Simone gestart bij HVK Stevens als Manager Finance & Control. De groei van HVK Stevens en de ambities van Simone leiden tot de logische stap naar financieel en operationeel directeur, meldt het bedrijf.

HVK Stevens

HVK Stevens, opgericht in 2011, biedt full-service fiscaal-juridisch advies en heeft een inhouse notariaat. De specialisten bij HVK Stevens zijn gespecialiseerd in het adviseren van ondernemers, corporates, private equity fondsen, goede doelen, families en familiebedrijven. Zij werken samen in multidisciplinaire teams, waardoor de professionals in staat zijn om vraagstukken over onder andere structurering van vermogen, fusies en overnames, governance, schenkingen en ANBI’s te kunnen vertalen naar heldere oplossingen. Door de combinatie van het notariaat en de fiscale praktijk is HVK Stevens in staat om haar cliënten volledig van dienst zijn. HVK Stevens bedient nationale en internationale cliënten op projecten die variëren in grootte en complexiteit, van advies aan lokale familiebedrijven tot aan listed multinational companies.