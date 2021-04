ICT-projecten Belastingdienst vallen duurder uit

Drie van de 13 ICT-projecten bij de overheid vallen duurder uit dan begroot. Alle drie betreffen het projecten bij de Belastingdienst. Daarover schrijft demissionair staatssecretaris Vijlbrief aan de Kamer.

Het betreft de projecten Autoheffingen Motorrijtuigenbelasting (Auto MRB) met een opwaartse bijstelling van circa €20 miljoen, Belasting voor Personenauto’s en Motorrijwielen (Auto BPM) en Uitfaseren Enterprise Tax Management (ETM) met beide een bijstelling van circa € 6 miljoen.

Project Auto MRB

Het project Autoheffingen Motorrijtuigenbelasting zorgt ervoor dat de continuïteit van de heffing en inning van motorrijtuigenbelasting (MRB) ook de komende jaren geborgd blijft. In het Rijks ICT-dashboard van 2020 werden de totale kosten op €17,5 miljoen ingeschat met een geplande einddatum van 31 december 2020. Op dit moment is de verwachting dat de kosten op € 37,4 miljoen zullen uitkomen met een nieuw geplande einddatum van 31 december 2022.

Dit is een forse uitloop in zowel tijd als kosten die Vijlbrief nader wil toelichten. ‘De huidige systemen waarmee de MRB wordt uitgevoerd zijn verouderd en daardoor is het lastig nieuwe wetgeving toegevoegd te krijgen. Dit ondervonden we bijvoorbeeld al bij de invoering van de Fijnstoftoeslag MRB die 1 januari 2020 van kracht werd. Om de Fijnstoftoeslagwetgeving tijdig te kunnen invoeren is een tijdelijke ICT-voorziening in het ICT-landschap ingebouwd met vertraging van de bouw van het nieuwe systeem tot gevolg.’ Onder leiding van de stuurgroep Auto vond een herijking van de planning plaats. Deze herijkte planning is in september 2019 door PWC gevalideerd. ‘De Belastingdienst zal voortaan voor de grote projecten bij grote wijzigingen in scope en koers al gedurende het jaar het Rijks ICT Dashboard bijwerken zodat veranderingen en eventuele bijsturingsmaatregelen eerder gecommuniceerd worden’, aldus Vijlbrief. De komende periode blijven de risico’s bij dit project onverminderd hoog.

Project BPM

Het project Rationalisatie Autoheffingen Belasting voor Personenauto’s en Motorrijwielen (BPM) omvat de vervanging van de huidige systemen voor de aanschafbelasting op nieuwe auto’s zodat de continuïteit van deze heffing wordt geborgd en het aanpassingsvermogen aan nieuwe wet- en regelgeving voor de BPM aanzienlijk wordt vergroot. In het Rijks ICT Dashboard 2019 werden de kosten voor dit project tot en met 2021 geraamd op € 9,0 miljoen. In het actuele ICT Dashboard zijn de kosten gestegen naar € 15,4 miljoen. De einddatum van het project is onveranderd. De invoering van het nieuwe systeem is randvoorwaardelijk voor het kunnen implementeren van nieuwe wetgeving betreffende de BPM. Belangrijke reden voor de meerkosten is dat in 2020 er bewust voor gekozen is om de scope van het project te verruimen met een aantal niet eerder voorziene functionaliteiten, welke met het oog op de toekomstbestendigheid van het systeem noodzakelijk wordt geacht.

Enterprise Tax Management (ETM)

In de applicatie ETM zijn nu de inningsvoorzieningen voor ongeveer 25 aangifte- en aanslagmiddelen opgenomen. ETM int jaarlijks ca. € 17 miljard aan belastingmiddelen en verzorgt een belastingteruggave van ca. € 5 miljard. De huidige ondersteuning door de leverancier stopt voor ETM na 1 januari 2023 waardoor ETM moet worden vervangen. In het vorige Rijks ICT Dashboard werden de kosten van uitfaseren ETM op € 29,5 miljoen geraamd met een geplande einddatum voor het project van 31 december 2021. Dit is gestegen naar € 35,9 miljoen met een nieuw geplande einddatum van 31 december 2022. De uitloop heeft geen gevolgen voor de continuïteit van de belastinginning. De planning is met name aangepast vanwege onvoorziene, veel langere doorlooptijden bij het realiseren van geautomatiseerde koppelingen tussen ICT-systemen, zodat deze via het internet met elkaar kunnen communiceren.

Audits

De Belastingdienst gaat bij het beoordelen van grote ICT-projecten gebruik maken van interne en externe audits, zoals audits van de Auditdienst Rijk (ADR), aanvullend op de CIO-oordelen. Zo start de ADR in april dit jaar een toets op het project Auto MRB. Daarnaast neemt de Belastingdienst de aanbevelingen van PWC over, voor de planningen binnen het project Auto MRB. De stand van zaken omtrent de hierboven genoemde projecten wordt net als alle overige grote projecten van de Rijksoverheid jaarlijks geactualiseerd op het Rijks ICT-dashboard.

Lees hier de Kamerbrief van Vijlbrief.