Exploitant vakantieparken mocht liegende directeur op staande voet ontslaan

De kantonrechter heeft verschillende verzoeken van een ontslagen algemeen directeur van Topparken afgewezen. De directeur verzocht onder meer om een transitievergoeding, een vergoeding omdat zijn werkgever onterecht de arbeidsovereenkomst op heel korte termijn had opgezegd, een billijke vergoeding, bonussen en een meerwaarderegeling.

De kantonrechter gaat wel mee in het verzoek van de voormalige directeur om nog een deel van zijn salaris te ontvangen. Topparken mag dat deel wel verrekenen met de vergoeding die de ontslagen directeur aan Topparken moet betalen, omdat hij zich zodanig gedragen heeft dat Topparken hem op staande voet moest ontslaan.

Uitspraak: ECLI:NL:RBGEL:2021:2279

Topparken ontsloeg de man en gaf daarvoor 3 redenen. De eerste reden was dat de werknemer niet eerlijk antwoordde op vragen die zijn werkgever hem over zijn strafrechtelijke verleden stelde. De tweede reden betrof een factuur die de werknemer door Topparken had laten betalen aan de vennootschap waarvan hij eigenaar was. Volgens Topparken was die factuur ten onrechte gestuurd en betaald. De derde reden die Topparken aanvoerde voor het ontslag op staande voet was dat de voormalig algemeen directeur de kosten van zijn advocaat in een strafzaak zonder toestemming had laten betalen door Topparken.

Dwaalspoor

De kantonrechter oordeelt dat de werknemer richting Topparken niet de waarheid heeft gesproken over zijn strafrechtelijke verleden en de werkgever daarmee op een dwaalspoor heeft gezet. Zo gaf de werknemer 1 van de aandeelhouders van Topparken onjuiste informatie toen zij vroeg hoe het met de strafzaak tegen hem stond. Hij antwoordde: ‘oud nieuws’, terwijl hoger beroep in de strafzaak nog loopt. Daarnaast voorzag de werknemer ook de financieel manager van Topparken van verkeerde informatie. Hij stuurde per WhatsApp vervalste bewijsstukken van zijn ‘onschuld’. De kantonrechter oordeelt dat deze handelswijze van de werknemer al zodanig is dat de werkgever hem op staande voet mocht ontslaan. De kantonrechter komt daarom niet toe aan de beoordeling van de andere 2 redenen die de werkgever had aangevoerd voor het ontslag op staande voet.

Geen bonussen

De arbeidsovereenkomst bevat geen afspraken over bonussen of een meerwaarderegeling. Volgens de werknemer had hij met de werkgever voor het ondertekenen van de arbeidsovereenkomst afspraken gemaakt over bonussen en een meerwaarderegeling. De kantonrechter oordeelt dat het A4tje met afspraken wensen van partijen over en weer waren. Het zijn geen daadwerkelijk gemaakte afspraken. Daarom krijgt de werknemer geen bonussen of meerwaarderegeling.

