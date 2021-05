Entrpnr en Hypotheek Visie gaan samenwerking aan voor hypotheekadvies voor ondernemers

Boekhoudkantoor Entrpnr en hypotheekadviesketen Hypotheek Visie slaan de handen ineen voor hypotheekadvies voor ondernemers.

Bij het afsluiten van een hypotheek komt een hoop papierwerk kijken. Zeker voor ondernemers moet een grote hoeveelheid documenten worden overhandigd, voordat een aanvraag bij een geldverstrekker voor een hypotheek in gang kan worden gezet. Om het hypotheektraject voor ondernemers te vergemakkelijken, zijn boekhoudkantoor Entrpnr en hypotheekadviseur Hypotheek Visie een samenwerking aangegaan.

Als onderdeel van het partnerschap, deelt Entrpnr aan het begin van het adviestraject zo veel mogelijk relevante documenten met Hypotheek Visie in opdracht van de klant. Het gaat hierbij onder andere om jaarrekeningen, aangiftes inkomstenbelasting van de afgelopen 3 jaar, een overzicht van de huidige hypotheek, winst- en verliesrekeningen met balans en prognose cijfers. Zo blijft de ondernemer een hoop uitzoekwerk bespaart en wordt vertraging voorkomen doordat stukken dubbel en incompleet zijn aangeleverd. De hypotheekadviseur kan na ontvangst van de documenten, goed voorbereid het adviestraject in.

Steven Lagerwij, CEO van Entrpnr: “Voor een ondernemer of zelfstandige, komt bij het afsluiten van een hypotheek een hoop extra papierwerk kijken. Daarom zijn wij heel blij met onze nieuwe partner Hypotheek Visie. Zij helpen al bijna 30 jaar vele ondernemers om in de wirwar van (on)mogelijkheden de hypotheek te kiezen die het beste past bij de huidige én toekomstige situatie.”

Raj Singh, managing shareholder van Hypotheek Visie: “Wij en onze klanten zien zeer duidelijk de toegevoegde waarde van het al vroeg kunnen beschikken over de benodigde documenten. Door goed geïnformeerd het traject in te kunnen gaan, zijn onze adviseurs nog beter in staat de ondernemer te ondersteunen in de zoektocht naar een passende hypotheek.”