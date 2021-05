Oud-staatssecretaris Van Eijck wil minister voor Fiscale Zaken

Oud-staatssecretaris van Financiën Steven van Eijck heeft informateur Mariëtte Hamer geadviseerd in het nieuwe kabinet een speciale minister voor fiscale zaken aan te stellen.

Enthousiasme

Die minister moet verantwoordelijk zijn voor alle rijksinkomsten en uitvoeringsdiensten als de Belastingdienst, de douane en de dienst domeinen. Van Eijck heeft zijn voorstel besproken met ambtenaren op het ministerie van Financiën, bij de Belastingdienst, wetenschappers, diverse politici en andere betrokkenen. Volgens hem zijn ze allemaal enthousiast over zijn plan. ‘Niemand komt op voor de Belastingdienst waar de samenleving wel behoefte aan heeft. Ik doe dit als oud-staatssecretaris van Financiën’, laat hij weten.

Rigoureuze vereenvoudiging

‘Het is vreemd dat wij een minister van Financiën hebben die uiteindelijk in de ministerraad gaat over de Belastingdienst. Je moet een minister hebben die gaat over alle inkomsten inclusief de uitvoeringsdiensten en eentje die gaat over de uitgaven, dat is de minister van Financiën’, aldus Van Eijck in een toelichting. ‘Zo houd je ook de begrotingsregels in ere die eisen dat we uitgaven en inkomsten strikt scheiden. En heb je geen staatssecretaris meer voor de belastingen, waar een minister de baas over is.’

Toeslagen

De nieuwe minister van Fiscale zaken moet werk maken van een rigoureuze vereenvoudiging van het belastingstelsel zodat het weer uitvoerbaar wordt, schrijft Van Eijck aan Hamer. Het toeslagenstelsel moet verdwijnen. De kinderopvangtoeslag zou direct ten goede moeten komen aan de kinderopvang, de huurtoeslag moet onderdeel zijn van het gemeentelijk huurbeleid en de zorgtoeslag moet worden verrekend met de zorgverzekeringspremie.

‘Op omvallen’

Van Eijck wijst erop dat op dit moment de Belastingdienst op omvallen staat. ‘De problematiek bij de dienst is heel groot. Het gaat echt niet goed. Dat het slecht gaat met toeslagen weten we, maar er is veel meer aan de hand. Er moet nu echt ingegrepen worden. Want alleen dan krijgen we een goed functionerende Belastingdienst. Daar is de samenleving bij gebaat en de Belastingdienst ook. Voor de toekomst van de Belastingdienst is het cruciaal dat een nieuw kabinet stevige stappen maakt’, aldus Van Eijck, die staatssecretaris was namens de LPF in het eerste kabinet-Balkende. Sinds 2014 is hij voorzitter van de RAI Vereniging.

Foto: RAI