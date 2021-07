RVO wijst op voorwaarden TVL-aanvraag

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft nog eens toegelicht wanneer ondernemers bij een aanvraag voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) over het tweede kwartaal van 2021 een derdenverklaring en wanneer een accountantsproduct moeten meesturen.

Een onderneming die tussen 16 maart 2020 en 30 juni 2020 is ingeschreven in het Handelsregister van de KvK en € 25.000 of meer wil aanvragen, heeft een derdenverklaring nodig. ‘Een onafhankelijke deskundige – een accountant, fiscalist of boekhouder – stelt deze op. In de verklaring staat het opgegeven omzetverlies en de zogeheten echtheid van de onderneming.’ Ondernemers die € 125.000 of meer aanvragen, hebben een accountantsproduct nodig. ‘Deze moet hij zowel bij de aanvraag als bij de vaststelling (het moment waarop we de definitieve subsidie bepalen) aanleveren. Het accountantsproduct gebruiken we om te controleren of de ondernemer aan de subsidievoorwaarden voldoet.’

Nog geen template

Voor het accountantsproduct is nog geen template beschikbaar. ‘Zodra het accountantsproduct is goedgekeurd, verschijnt deze op onze website.’ De aanvrager mag een accountantsproduct na de aanvraag uploaden, de derdenverklaring moet zijn ingevuld voor de aanvraag. ‘Deze heeft de ondernemer tijdens de aanvraag namelijk nodig.’ Meer informatie over de inhoud van een derdenverklaring en het accountantsproduct staat op de pagina met aanvullende voorwaarden.