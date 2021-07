Nieuwe marktplaats voor groene kleinzakelijke financiering

Funding Options, platform voor kleinzakelijke financiering, lanceert een marktplaats voor groene financiering. Dit moet ondernemers helpen bij het vinden van financiering voor duurzame doelstellingen.

Marktplaats

Het mkb levert 65% van de toegevoegde waarde in de business economy en speelt dan ook een belangrijke rol in het behalen van de klimaatdoelstelling om 95% minder CO2-uitstoot in 2050 te realiseren ten opzichte van 1990. Ondernemers kunnen bij de marktplaats voor groene financiering terecht bij kredietverstrekkers waaronder Beequip en Oneplanetcrowd voor financieringsopties waarmee zij beter kunnen verduurzamen en hun CO2-voetafdruk verkleinen.

Zonnepanelen

Mkb’ers kunnen op de marktplaats voor groene financiering krediet aanvragen voor investeringen in groene assets, bijvoorbeeld zonnepanelen of schone voertuigen. Kredietverstrekkers worden gematcht met ‘groene bedrijven’ die bezig zijn met de verduurzaming van hun dagelijkse activiteiten, bijvoorbeeld door over te schakelen op hernieuwbare energie. Het platform verbindt ook ‘groene bedrijven’ die aantoonbaar duurzame producten of diensten leveren met de juiste financieringspartner. Funding Options beoordeelt kredietverstrekkers op een aantal erkende criteria voordat zij als ‘groene kredietverstrekker’ op de marktplaats worden gekenmerkt. Zo dienen kredietverstrekkers onder andere één of meerdere groene financieringsproducten aan te bieden of duidelijk te kunnen laten zien welke bijdrage zij leveren aan een duurzame toekomst.