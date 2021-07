Bonus voor Nederlandse medaillewinnaars, Nederlandse fiscus komt wel afrekenen

De Nederlandse topsporters zijn tijdens de Olympische Spelen in Tokio tot nu nog niet overal even succesvol, maar de sporters die een medaille weten te behalen wacht een leuke bonus.

Voor een gouden medaille krijg je als Nederlandse sporter 30.000 euro, voor zilver 22.500 euro en voor brons 15.000 euro.

Geen belasting in Japan

Normaal gesproken zou de sporter in het land waarin de prijs wordt behaald moeten afrekenen met de Belastingdienst. Bij de Olympische Spelen is dat echter meestal niet het geval, aangezien organiserende landen vaak beloven om geen belasting te heffen als lokkertje om de Spelen binnen te halen.

Inkomstenbelasting in Nederland

Terug in Nederland wacht de Nederlandse medaillewinnaars wel belastingheffing over al het verdiende prijzengeld. Daardoor houden ze daar uiteindelijk ongeveer de helft van over. “In Amerika mag je wel het hele bedrag houden”, vertelt belastingadviseur van EY Wiebe Brink bij BNR. “Eerst deden ze hetzelfde als in Nederland, maar in 2016 werd een wetsvoorstel aangenomen waardoor de ‘victory tax’ werd afgeschaft.”

Voor sporters die weinig trek hebben in het betalen van veel (inkomsten)belasting over de bonus zijn er ook andere opties, zoals bijvoorbeeld het uitstellen van uitbetaling van het prijzengeld. Op die manier kan het worden gebruikt om uitgaven mee te dekken.

BNR