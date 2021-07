Hof: toepassing 30%-regeling in de inkomstenbelasting niet mogelijk

Als de werkgever de 30%-regeling wil toepassen moet hij loon aanwijzen als eindheffingsbestanddeel. Als dit niet is gedaan kan de werknemer de 30%-regeling niet alsnog in de inkomstenbelasting toepassen. Dat heeft het Gerechtshof Den Haag geoordeeld in een geschil tussen een Deense werknemer en de Nederlandse fiscus. De rechtbank Den Haag gaf de Belastingdienst eerder ook al gelijk.

Uitspraak: ECLI:NL:GHDHA:2021:1325

Deense werknemer

De Deense werknemer was van 1 januari 2012 tot en met 31 maart 2015 in loondienst bij een in Nederland gevestigde werkgever. De Belastingdienst gaf een beschikking 30%-regeling af voor deze periode. De werknemer ontving in april en mei 2015 een nabetaling. De werkgever hield loonheffing in op dit loon en paste de 30%-regeling niet toe. Dit betekent dat hij het loon niet heeft aangewezen als eindheffingsbestanddeel.

Aangifte inkomstenbelasting

De werknemer past de 30%-regeling echter wel toe in zijn aangifte inkomstenbelasting 2015. Hij bracht 30% van de nabetaling in mindering op de looninkomsten, met als omschrijving ‘correctie 30%-regeling’. Daarover ontstond vervolgens met de Belastingdienst een geschil over de vraag of de werknemer recht heeft op de toegepaste aftrek in de inkomstenbelasting.

Oordeel hof

Het hof stelt dat de werknemer de 30%-regeling niet kan toepassen in de inkomstenbelasting. Het loon moet volledig in de heffing van de inkomstenbelasting worden betrokken. Voor het loonbegrip in de inkomstenbelasting wordt aangesloten bij het loonbegrip voor de loonbelasting. De keuze van de werkgever om het loon niet als eindheffingsbestanddeel aan te wijzen werkt door naar de inkomstenbelasting.

De werknemer heeft naar het oordeel van het hof niet aannemelijk gemaakt dat de loonbestanddelen geheel of gedeeltelijk zijn aangewezen als eindheffingsbestanddeel. Het is niet anders als er schriftelijke afspraken zijn gemaakt over de toepassing van de 30%-regeling. Ook is het niet voldoende als de werkgever een beschikking 30%-regeling heeft.

De aanwijzing van een gerichte vrijstelling als eindheffingsbestanddeel is namelijk alleen dan voltooid als de werkgever hiermee rekening houdt bij de uitbetaling van het loon. Ook moet hij dit op individueel niveau verwerken in de loonadministratie. Daarmee komen pas de aard en omvang van de gerichte vrijstelling, de omvang van het loon en de verschuldigde belasting vast te staan.

