Belastingdienst opent steunpunt voor getroffenen watersnood Limburg

De Belastingdienst opent een tijdelijk steunpunt voor ondernemers en burgers die getroffen zijn door de watersnood in Limburg. De fiscus noemt voorbeelden wat er op fiscaal gebied kan worden gedaan qua ondersteuning .

Ongeveer 13.000 huishoudens zijn getroffen. Hieronder zijn zo’n 1.250 ondernemers. De zwaarst getroffen gemeenten zijn Valkenburg aan de Geul, Heerlen, Meerssen, Gulpen-Wittem en Maastricht. Mensen in het getroffen gebied zijn op zoek naar de juiste hulp voor vragen, ook over belastingzaken. Zij kunnen bij het steunpunt terecht voor hulp op maat.

Steunpunt

Voor vragen over belastingzaken als gevolg van de watersnood is een speciaal telefoonnummer en e-mailadres beschikbaar. Het steunpunt is elke werkdag tussen 9.00 en 17.00 uur telefonisch te bereiken via (088) 15 42 600 en via de mail: wateroverlast@belastingdienst.nl

Aanvullend houdt de Belastingdienst 2 dagdelen spreekuur in het gemeentehuis van Valkenburg en Meersen. Mensen kunnen daarvoor een afspraak maken via het genoemde telefoonnummer of e-mailadres.

Hulp

Bij de hulp aan getroffenen houdt de Belastingdienst rekening met de persoonlijke omstandigheden en zoekt naar mogelijkheden binnen wet- en regelgeving.

Voor ondernemers gaat het bijvoorbeeld over:

Hulp bij versnelde behandeling aangiften zodat teruggaven sneller uitbetaald kunnen worden.

Herstellen van (vaak geautomatiseerd opgelegde) boetes.

De mogelijkheden bespreken van voorlopige verliesverrekening.

Voor zowel ondernemers als burgers kan het gaan om zaken als:

Zorgen voor uitstel van betaling.

Hulp bij het tijdelijk stopzetten van de Motorrijtuigenbelasting.

Bron: Belastingdienst