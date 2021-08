Deze tegemoetkoming biedt de overheid ondernemers voor overstromingsschade

Ondernemers kunnen vanaf nu via RVO.nl een tegemoetkoming aanvragen voor niet-verzekerbare materiële schade als gevolg van de overstromingen in Limburg en Noord-Brabant. Hoe ziet de schaderegeling eruit?

Kort na de extreme wateroverlast half juli riep het kabinet de overstromingen uit tot ramp. Daarmee was de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts) van toepassing. Dat biedt een vangnet voor ‘schade die niet verzekerbaar, niet verhaalbaar en niet vermijdbaar is’. Er zijn weliswaar mogelijkheden voor bedrijven om zich te verzekerden tegen overstromingen, maar die kennen geregeld diverse haken en ogen. Ook particulieren hebben sinds kort keuze uit inboedel- en opstalverzekeringen die onder een aantal voorwaarden overstromingsschade dekken: ASR en Achmea bieden zo’n product. De overheid zal echter niet al te streng oordelen over ondernemers en particulieren die níet zo’n verzekering hebben: ‘Voor zaken waarvan de huidige verzekeringsmogelijkheden niet algemeen bekend waren, is het kabinet nu ruimhartig. Bij rampen in de toekomst wordt men geacht dergelijke schade verzekerd te hebben en zal dit niet onder de Wts vallen.’

Voorwaarden voor Wts-tegemoetkoming

Voorwaarde voor een tegemoetkoming is dat iemand schade heeft geleden in het ‘vastgestelde gebied’. ‘Het schadegebied bestaat uit delen die zijn getroffen door overstroming, afstromend water door extreme regenval of een combinatie van beide. De hoogte van de tegemoetkomingen is per categorie vastgesteld.’

Omvang tegemoetkoming

Ondernemers

Ondernemers die onverzekerbare, onvermijdbare en niet verhaalbare schade hebben, krijgen een vergoeding voor schade aan vaste en vlottende activa, teeltplanschade, veehouderijschade en opstartkosten. Ondernemers die meer dan € 17.183 schade hebben geleden, krijgen de schade volledig vergoed. Daaronder geldt een tegemoetkoming van 65%. Van de bereddingskosten wordt 65% vergoed, de evacuatiekosten worden volledig vergoed, met een minimum van € 901. Wel geldt een eigen risico van maximaal € 6.014.

Overheden en anderen

Voor overheden geldt een vergoeding van 58,5% van de schade aan openbare infrastructuur en vlottende en vaste activa, 65% van de bereddingskosten en 100% van de evacuatiekosten, met eveneens een minimum van € 901. De gemeenten Valkenburg aan de Geul, Gulpen-Wittem en Meerssen krijgen een specifieke compensatie; mogelijk worden daar meer gemeenten aan toegevoegd. Particulieren krijgen 90% van de schade aan de woning en inboedel vergoed, waarbij voor de inboedel wel een maximum van € 36.000 geldt. Verenigingen en stichtingen krijgen voor opstal en inboedel eenzelfde vergoeding.

Tegemoetkoming kan worden aangevraagd via de RVO, die ook de taxaties laat uitvoeren, schadeformulieren verwerkt, beslist en uitbetaalt.

Coronasteun

Ondernemers kunnen ook een beroep doen op de NOW en TVL als zij aan de subsidievoorwaarden voldoen. ‘Ten aanzien van omzetderving biedt de Wts een uitdrukkelijke uitsluiting. Het kabinet wil evenwel voor het vierde kwartaal het gesprek hierover met de regio en ondernemersvertegenwoordigers voeren, waarbij ook aandacht is voor proportionaliteit, uitvoerbaarheid en precedentwerking. Werkgevers die tenminste 20% omzetverlies verwachten (ten opzichte van een driemaandsperiode in 2019) kunnen terecht bij het NOW-loket van het UWV. Met die loonsteun kunnen zij hun personeel blijven doorbetalen. Let op, als u NOW aanvraagt en ook andere schadecompensatie ontvangt, dan kan dit consequenties hebben bij latere verrekening.’

Agrariërs met waterschade kunnen ook een extra beroep doen op GLB-subsidie.