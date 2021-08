Ondernemers oververzekerd voor aansprakelijkheid

Knab concludeert uit eigen onderzoek dat ondernemers oververzekerd zijn tegen aansprakelijkheidsclaims. Een op de twintig is ooit aansprakelijk gesteld en de schade viel in die gevallen mee.

De bank bevroeg 4.500 zakelijke klanten. Van die groep heeft twee derde een aansprakelijkheidsverzekering; 5% is ooit aansprakelijk gesteld voor schade. ‘Een ongeluk zit in een klein hoekje maar de kans dat het tot een succesvolle schadeclaim komt, is best klein.’ En als dat zo is, valt het bedrag mee: in ruim driekwart van de gevallen kwam de schade niet uit boven één keer de maandomzet. In 8% van de gevallen ging het om meer dan twee keer de maandomzet. Een advies van Knab is het eigen risico verhogen om zo de verzekeringspremie laag te houden.

Claims in zakelijke dienstverlening groter

Oververzekering komt volgens Knab vooral voor in de persoonlijke dienstverlening, waar 67% is verzekerd, terwijl minder dan 1% met een claim te maken heeft gehad. Bij bouwondernemers is die kans met 15% veel groter. Van hen heeft 81% een aansprakelijkheidsverzekering. Overigens is een zakelijk dienstverlener niet zo snel oververzekerd, vanwege de grotere kans op een forse schadeclaim. Weliswaar krijgt slechts 3% ooit een claim, maar die is in 22% van de gevallen veel hoger dan twee keer de maandomzet.

Bron: AD