‘Frisdranklobby blokkeert suikertaks’

In een alarmerend rapport waarschuwde de WRR deze week tegen sterk stijgende kosten van de gezondheidszorg. Een oplossing zou een suikertaks kunnen zijn. Maar tot nu toe weet de frisdranklobby dat te blokkeren, stelt politicoloog Herman Lelieveldt.

Drie keer zo hoog

Zonder ingrijpende maatregelen zijn de zorgkosten over veertig jaar bijna drie keer zo hoog als nu. De WRR kwam daarover woensdag met een alarmerend rapport. Een van de oorzaken van stijgende zorgkosten is overgewicht. Volgens hoogleraar obesitas Liesbeth van Rossum heeft 50% van de Nederlanders overgewicht.

‘Suikertaks werkt’

Frisdranken zijn goed voor 25% van de gemiddelde suikerinname per dag. Een suikertaks zou de consumptie van frisdrank kunnen verminderen. Maar volgens politicoloog Herman Lelieveldt is de lobby van de frisdrankenindustrie sterk. Hij onderzocht de besluitvorming van het Nationaal Preventieakkoord van een aantal jaren geleden. In het akkoord staan afspraken om Nederland gezonder te maken. Volgens Lelieveldt blokkeerde de voedselindustrie toen het invoeren van een suikertaks. Anders zouden ze niet meer meewerken aan het Preventieakkoord. Inmiddels zijn wereldwijd 43 landen, waaronder tien Europese landen wel overgegaan tot het invoeren van een suikertaks met bemoedigende resultaten. Of het nu ook lukt in Nederland, betwijfelt Lelieveldt. VVD en CDA waren tegen een suikertaks in hun verkiezingsprogramma.