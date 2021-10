Accountants zo goed mogelijk laten samenwerken met de ondernemer; dat is wat softwarebedrijf AFAS beoogt met het nieuwe product SB+. Voortaan voeren ondernemers eenvoudig gegevens in en krijgen zo realtime inzicht in de bedrijfsvoering. ‘Veel accountantskantoren zaten hierop te wachten.’

Op 17 juni jl. is de nieuwe, intuïtieve boekhoudoplossing gelanceerd tijdens de jaarlijkse AFAS Open. ‘Met SB+ wordt digitaal samenwerken tussen accountant en ondernemer een stuk makkelijker’, vertelt Jelmer Schepers, salesmanager bij AFAS. Volgens Schepers is SB+ vooral een verbetering, omdat alle financiële applicaties zijn geïntegreerd. ‘Kantoren en ondernemers werken nu nog veel met losse programma’s voor offertes, facturen, scan/herken. SB+ biedt dit vanuit één product aan. Het moet zelfs te begrijpen zijn voor een ondernemer die niets van boekhouden snapt. Dat is het doel. Het moet intuïtief, laagdrempelig en snel zijn, zodat er geen argument meer is om de schoenendoos te accepteren.’ Hiervoor moet je als accountantskantoor wel bereid zijn om te veranderen, geeft Schepers aan.

Digitale kantoren op voorsprong

AFAS is ervan overtuigd dat digitaal samenwerken met de klant de toekomst is van elk accountants- en administratiekantoor. Door de digitale transformatie te omarmen kan het accountantskantoor proactief acteren richting de klant en op die manier ook toegevoegde waarde leveren. Te vaak gebeurt het nog dat dit reactief en te laat gebeurt. Schepers: ‘We zijn een match met een kantoor als het gelooft in de digitale transformatie en hier de meerwaarde van inziet voor zowel het eigen kantoor als voor de ondernemer. Waarom? Omdat je na digitalisering ook kan automatiseren. Laat dat nou net een van onze pijlers zijn van onze visie.’

De salesmanager voegt daar nog aan toe. ‘Wat de interne kantoorautomatisering betreft waren we met onze ERP-propositie al sterk vertegenwoordigd in accountantskantoren. Met SB+ zien we hierin een mooie aanvulling. Dit vanwege de portal die wij onze klanten al standaard aanbieden. Hier worden jaarrekeningen, BTW-aangiften en andere stukken klaargezet ter ondertekening. De boekhoudoplossing is hierop dus een mooie aanvulling, waarop we de aankomende jaren volop doorontwikkelen.’

Simpel prijsmodel

AFAS rolt de nieuwe boekhoudoplossing uit voor een vaste prijs per administratie per maand en zonder prijsverhogingen. Schepers: ‘In die prijs zit alles: onbeperkt facturen en offertes kunnen maken, dashboards en onbeperkt scan & herken. We willen boekhoudwerkzaamheden graag standaardiseren en we willen het gebruik toegankelijk houden.’

Over AFAS Software

AFAS is een familiebedrijf dat 25 jaar geleden werd opgericht. Nog altijd heeft het softwarebedrijf dezelfde visie: ondernemers inspireren nog beter te ondernemen.

‘Werk kan zo veel leuker en beter. In veel organisaties zijn mensen druk met de verkeerde dingen. Onnodige handelingen, dubbel werk, fouten herstellen: het kost handenvol tijd en komt de kwaliteit niet ten goede’, zo luidt de AFAS-filosofie. De softwareleverancier in Leusden biedt oplossingen voor intern kantoorbeheer, zoals ERP, CRM, financiële administratie en HRM. AFAS richt zich op het midden- en kleinbedrijf en is vooral sterk in de accountancysector, de zakelijke dienstverleningen, de zorgsector en het onderwijs.

Dit artikel is verschenen in het AV-magazine van september 2021.