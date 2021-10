KPMG Nederland wordt kenniscentrum duurzaamheid; 100den extra banen

KPMG steekt de komende drie jaar 1,3 miljard euro in de uitbreiding van diensten op het vlak van milieu, maatschappelijk verantwoord en goed bestuur. In Nederland levert dat honderden extra banen op.

Advies en verslaglegging

Het grootste deel van de investeringen gaat naar de divisies voor advies en verslaglegging. Zo zullen er meer adviseurs bijkomen die de risico’s van klimaatverandering voor bedrijven in kaart brengen of nagaan welke risico’s op uitbuiting er in de toeleveringsketens bestaan. Het Nederlandse kantoor van KPMG, waar ongeveer 3.600 mensen werken, wordt binnen Europa een van de kennisinstituten op het vlak van duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid. ‘Dit plan voorziet in honderden nieuwe banen. Nederland speelt binnen dit plan een belangrijke rol’, zegt een woordvoerster.

Regelgeving

De trend wordt aangejaagd door nieuwe Europese richtlijnen. Sinds 2018 is er de Non-Financial Reporting Directive (NFRD). Die verplicht organisaties met meer dan 500 medewerkers in hun jaarverslagen te rapporteren over duurzaamheidsinformatie. Op 10 maart 2021 trad de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) in werking. Die verplicht beleggingsfondsen om transparant te rapporteren over de mate waarin hun beleggingen duurzaam zijn. De Europese Commissie hoopt dat investeerders hierdoor strengere duurzaamheidseisen zullen stellen aan de bedrijven waarin ze mogelijk geld willen steken. Vanaf 2023 moeten alle beursgenoteerde bedrijven en bedrijven met meer dan 250 medewerkers, meer dan 40 miljoen omzet of meer dan 20 miljoen euro op de balans verplicht een duurzaamheidsrapportage hebben. Die dient getoetst te zijn door een accountant. Dit bepaalt de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) die in april 2021 is aangenomen door de Europese Commissie.

Groeimarkt

Door alle extra maatschappelijke en wettelijke druk op het bedrijfsleven is duurzaamheid een belangrijke groeimarkt voor accountantskantoren. Zo schat PWC dat van al zijn klanten enkele honderden organisaties de komende tijd ook een extra check willen op hun duurzaamheid en maatschappelijke rol. Daarvoor wordt ook gekeken naar extra training van de 6.000 medewerkers in Nederland. KPMG zal alle 227.000 medewerkers van het concern extra cursussen over zogenaamde ESG-thema’s (Environmental, Social & Governance) geven.