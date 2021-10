EIB en Rabobank stellen 500 mln euro extra beschikbaar voor duurzame ondernemers

De Europese Investeringsbank (EIB) stelt 250 miljoen euro beschikbaar aan de Rabobank. Het geld kan tegen gunstige voorwaarden worden geleend aan ondernemers die willen investeren in verduurzaming. De Rabobank verdubbelt het bedrag.

470 bedrijven

De nieuwe lening volgt op vijf eerdere ‘impactleningen’, waarmee sinds 2015 in totaal al 850 miljoen euro is verstrekt aan meer dan 470 Nederlandse MKB-bedrijven. De Rabobank en de Europese Investeringsbank (EIB) willen duurzaam ondernemerschap in Nederland ondersteunen. Kirsten Konst, directeur Bedrijvenklanten en lid van de Raad van Bestuur van Rabobank, zegt: ‘Duurzaamheid is een belangrijke pijler in de strategie van de Rabobank. Wij geloven dat het voor al onze klanten steeds belangrijker wordt om te investeren in een duurzame toekomst.’

Parijs

Kris Peeters, vicevoorzitter van de EIB: ‘Dit is de zesde tranche van onze reeks ‘impactleningen’ met de Rabobank, die ondernemers belonen die zich echt inspannen om groener te worden. Het aanhoudende succes van deze leningen leert ons dat groen ondernemen, ook in het licht van de akkoorden van Parijs, economisch zinvol is.’

Koplopers

De impactleningen zijn bedoeld voor ondernemers die koploper zijn in hun sector, aantoonbaar maatschappelijk verantwoord ondernemen en in het bezit zijn van een van de geselecteerde duurzaamheidslabels. Aanvragen voor een impactlening moeten voldoen aan de normale voorwaarden van de EIB en de Rabobank. Impactleningen zijn beschikbaar voor bedrijven met maximaal 3.000 werknemers. De totale investering mag maximaal 25 miljoen euro bedragen en de hoofdsom van de lening is gemaximeerd op 7,5 miljoen euro. De uiteindelijke beslissing over de goedkeuring van de lening ligt bij de Rabobank.

EIB

De EIB is in handen van de EU-lidstaten – Nederland bezit 5,2% van haar aandelen – en kan daardoor zeer goedkope leningen op de kapitaalmarkt beschikbaar stellen. Hierdoor kan de EIB langetermijnfinanciering verstrekken voor solide investeringen die bijdragen tot de beleidsdoelstellingen van de EU. De EIB heeft in 2020 ongeveer 1,9 miljard euro aan leningen beschikbaar gesteld voor projecten in Nederland.

Bron: EIB