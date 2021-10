Fiscus wijst 180.000 eenmanszaken op vervallen ondernemersportaal

De Belastingdienst heeft ruim 180.000 brieven gestuurd aan eenmanszaken die nog btw-aangifte doen via het oude ondernemersportaal. Ze worden erop geattendeerd dat het portaal volgend jaar vervalt.

Vanaf 2022 wordt het portaal vervangen door Mijn Belastingdienst Zakelijk. In de brief nodigt de fiscus de eenpitters uit om de overstap voor te bereiden. Daarbij worden ze ook gewezen op de diensten van fiscaal dienstverleners, die kunnen helpen bij het gebruik van administratiesoftware en Mijn Belastingdienst Zakelijk. Ondernemers moeten namelijk goed nadenken over hoe ze de btw-aangifte willen regelen, aldus de Belastingdienst. Die raadt overstappende ondernemers aan voor het inloggen gebruik te maken van de DigiD-app vanwege het hogere veiligheidsniveau.

Bron: Taxence