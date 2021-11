Forse geldboete voor frauderend boekhoudkantoor

Een boekhoudkantoor heeft een geldboete van 45.000 euro gekregen voor het medeplegen van belastingfraude, valsheid in geschrift en witwassen en deelname aan een criminele organisatie.

Een bestuurder van een boekhoudkantoor is jarenlang het boegbeeld geweest van een criminele organisatie die zich schuldig maakte aan belastingfraude, valsheid in geschrift en het witwassen van geld. De bestuurder maakte bij het plegen van deze misdrijven op geraffineerde wijze gebruik van klanten, zowel natuurlijke personen als bedrijven, van het kantoor.

Geld wegsluizen

Bij de Belastingdienst rezen in 2014 vermoedens dat de verdachten vennootschappen gebruikten om te frauderen met belastingen. Bij verschillende bedrijven is (strafrechtelijk) onderzoek gedaan. De Belastingdienst heeft bij de bedrijven facturen van of aan andere onderzochte bedrijven aangetroffen. Ook heeft de fiscus de gegevens van de bankrekeningen opgevraagd en de geldstromen in kaart gebracht. De conclusie van de Belastingdienst was dat in de bedrijven geen bedrijfsactiviteiten (meer) plaatsvonden. En dat de bedrijven vermoedelijk werden gebruikt voor het verstrekken van valse facturen om te frauderen met verschillende belastingen. En om geld bij andere bedrijven weg te sluizen.

Doorzoeking boekhoudkantoor

Tijdens een doorzoeking bij het boekhoudkantoor heeft de FIOD diverse stukken en digitale gegevens van de bestuurder in beslag genomen en onderzocht. Onder meer een USB-stick met facturen van en/of aan bedrijven die aan de bestuurder kunnen worden gelinkt nam de opsporingsdienst in beslag. Volgens de FIOD pleegden de bestuurder en de medewerkers met behulp van deze, volgens de dienst valse, facturen fraude. Hierbij werd gebruik gemaakt van 19 bedrijven en 24 katvangers. Deze fraude heeft volgens de FIOD geresulteerd in (onderlinge) geldstromen en daarop volgende contante opnames van tenminste 2,6 miljoen euro en in belastingnadeel.

Oordeel rechtbank Amsterdam

Bij een boekhoudkantoor verwacht je integriteit, vindt de rechter bij de rechtbank Amsterdam. Binnen het boekhoudkantoor heerste echter een heel andere moraal, waarbij de medewerkers en de bestuurder hun positie ernstig hebben misbruikt. Met het aantrekken van katvangers, het opstellen en sturen van valse facturen, het verwerken van valse facturen in de administraties van bedrijven en de daarop volgende fraude met belastingen, hebben verdachten het vertrouwen in het economisch verkeer ernstig geschonden, zo oordeelt de rechter. Door de bewezenverklaarde belastingfraude is er aanzienlijk te weinig belasting geheven, waardoor de Belastingdienst en de maatschappij ernstig zijn benadeeld. De bestuurder en zijn mededaders hebben misbruik gemaakt van het vertrouwen waarop het systeem van belastingheffing is gebaseerd. Ook hebben de verdachten veel geld witgewassen. Dit geld is onder andere verkregen door de belastingfraude. Maar ook doordat mensen door telefonische dreiging en door valse facturen zich gedwongen voelden te betalen.

Overschrijding redelijke termijn

Bij het bepalen van de hoogte van de straf heeft de rechtbank gekeken naar straffen die in vergelijkbare zaken aan rechtspersonen zijn opgelegd. Op basis daarvan vindt de rechtbank een geldboete van 50.000 euro passend. Door een forse overschrijding van de redelijke termijn met drie jaar trekt de rechtbank daar 5.000 euro van af. De rechtbank legt dus een geldboete van 45.000 euro op.

ECLI:NL:RBAMS:2021:5934