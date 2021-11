Register NOW 5 online: de accountantskantoren op een rij

Het UWV heeft een register online geplaatst met een aantal gegevens van de bedrijven die een voorschot hebben ontvangen voor NOW 5. Waren daar nog accountantskantoren bij? Accountancy Vanmorgen zette het op een rij. Daarbij is ook bekeken welke accountantskantoren aanspraak maakten op NOW 4.

Er blijken ook bij NOW 4 en 5 nog steeds accountantskantoren te zijn die aanspraak maakten op de loonsteunregeling. De hoeveelheid steun staat echter niet in verhouding tot die in de eerste periodes. Onderaan dit artikel is ook te vinden welke kantoren eerder NOW-steun aanvroegen.

NOW 5

De vijfde aanvraagperiode NOW biedt werkgevers een tegemoetkoming in de loonkosten over de maanden april tot en met juni 2021. De tegemoetkoming bedraagt maximaal 85 procent, afhankelijk van het verwachte omzetverlies. Het voorschot dat UWV heeft betaald, is 80 procent van de berekende tegemoetkoming.

Voorbehoud

Bij de inventarisatie die Accountancy Vanmorgen maakt past wel een voorbehoud. Omdat er geen branche of sector in het NOW-register wordt aangegeven valt niet exact te bepalen hoeveel accountants- en administratiekantoren NOW-steun hebben ontvangen. Accountancy Vanmorgen ging daarom in het register op zoek naar bedrijven met ‘accountant’, ‘accounting’ of ‘accountancy’ in de naam. Het register kan bovendien in de loop van tijd nog wijzigen en zal op een later tijdstip aangevuld worden met de definitieve tegemoetkomingen. De definitieve bedragen kunnen afwijkend zijn van de voorschotbedragen. Het overzicht:

Naam kantoor Vestigingsplaats NOW 5 NOW 4 Avb Accountants B.V. Lochem 37.134 32.184 Eindhoven Accountants & Adviseurs B.V Eindhoven 36.600 Ontdekkracht Accountants & Adviseurs Goirle 26.529 Esma Accounting B.V. Amsterdam 8.769 11.478 Prime Accountants & Belastingadviseurs B.V. Rotterdam 8.568 8.568 CS Accountancy B.V. Rotterdam 6.720 R&D Accountants & Belastingadviseurs B.V. Rotterdam 5.586 5.586 C. Wang Registeraccountant B.V. Berkel En Rodenrijs 4.749 6.783 Maatschap Avydo Accountants & Belastingadviseurs Venray 16.287 Gyparis Accountants B.V. Rotterdam 6.804 NNO Accountants en Belastingadviseurs Hoogeveen 14.532 SAI, Registeraccountants B.V. Groningen 10.587 Slot Accountants B.V. Amsterdam 240 Traanman Accountants en Belastingadviseurs B.V. Goor 12.267

