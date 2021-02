Register NOW 3 openbaar: veel minder accountantskantoren, wel enkele nieuwkomers

De lijst met accountantskantoren die nog aanspraak maken op de NOW-regeling wordt steeds korter. Stonden er bij NOW 2 nog een kleine dertig kantoren op de voorlopige lijst, bij NOW 3 zijn dat er nog maar 12. Wel zijn er enkele accountantskantoren die bij de derde ronde voor het eerst aanspraak hebben gemaakt op loonsteun, waarbij vooral 216 Accountants en het Nijmeegse Maters Accountants opvallen.

Register

Dat blijkt uit het register dat het UWV afgelopen maandag op verzoek van het ministerie online heeft geplaatst met een aantal gegevens van de bedrijven die een voorschot hebben ontvangen voor de derde aanvraagperiode van de NOW. De tegemoetkoming bedraagt maximaal 80 procent, afhankelijk van het verwachte omzetverlies. Het voorschot dat UWV heeft betaald, is 80 procent van de berekende tegemoetkoming.

Voorbehoud

Bij de inventarisatie die Accountancy Vanmorgen maakt past wel een voorbehoud. Omdat er geen branche of sector in het NOW-register wordt aangegeven valt niet exact te bepalen hoeveel accountants- en administratiekantoren NOW-steun hebben ontvangen. Accountancy Vanmorgen ging daarom in het register op zoek naar bedrijven met ‘accountant’, ‘accounting’ of ‘accountancy’ in de naam.

Gemiddelden

In de eerst NOW-ronde voldeden 68 bedrijven aan deze zoekopdracht. Deze accountantskantoren waren samen goed voor € 1.762.292 aan noodsteun, gemiddeld bijna € 26.000. In de tweede ronde hebben 27 bedrijven met ‘accountant’, ‘accounting’ of ‘accountancy’ in de naam noodsteun ontvangen. Dit keer ging het om een bedrag van € 900.000, gemiddeld € 33.300 per kantoor. In de derde ronde voldoen 12 bedrijven aan de zoekcriteria. De kantoren ontvingen nog maar € 345.180, een gemiddelde van € 28.765. De eerste NOW-periode besloeg de maanden april, mei en juni. De tweede periode liep van juni tot en met september, de derde aanvraagperiode van oktober tot en met december 2020.

Opvallend

Opvallende nieuwkomers in de NOW 3-lijst zijn de nieuwe nummers 1 en 2: het Haagse 216 Accountants met €188.166 loonsteun en Maters Accountants uit Nijmegen met €53.155. Avb Accountants uit Lochem staat met €33.552 op plek 3. Het Achterhoekse kantoor sloeg tot nu toe nog geen steunronde over. Accountantskantoren die alle drie de NOW-rondes gebruik hebben gemaakt van loonsteun zijn er maar weinig. Behalve Avb gaat het nog om Esma Accounting B.V., C. Wang Registeraccountant B.V., V.O.F. Stipt Accountants.

Voorlopige lijst

Het register is een momentopname. Op dit moment staan alleen de voorschotbedragen in het register opgenomen. Het register zal op een later tijdstip aangevuld worden met de definitieve bedragen. De definitieve bedragen kunnen afwijkend zijn van voorschotbedragen.

Het register is te vinden op de website van UWV.