Oranje-fraude kost Pels Rijcken ruim 16 miljoen; nota accountant Mazars fors hoger

De jarenlange fraude door bestuursvoorzitter Frank Oranje kost advocatenkantoor Pels Rijcken zeker € 16,4 miljoen, zo meldt het bedrijf in het jaarverslag. Daaruit blijkt verder dat de kosten voor controlerend accountant Mazars fors hoger zijn uitgepakt.

Oranje heeft diverse partijen (inclusief wettelijke rente) voor € 12,1 miljoen benadeeld, zo blijkt uit de jaarcijfers. Daar komt nog € 4,3 miljoen bij aan andere kosten die worden gemaakt om de schade af te wikkelen. Het kantoor wil een zo groot mogelijk deel van dat bedrag verhalen op de nalatenschap van Oranje. ‘Op dit moment is niet goed in te schatten hoe veel van het voornoemde bedrag op de nalatenschap verhaald zal kunnen worden. Dit is afhankelijk van diverse factoren die nog onzeker zijn. Deze onzekerheden hebben betrekking op de omvang van de boedel, de schulden van de nalatenschap en de mogelijkheden tot afwikkeling daarvan. In hoeverre de beroepsaansprakelijkheidsverzekering zal uitkeren is op dit moment ook nog niet in te schatten.’

Pels Rijcken boekte vorig jaar € 53,8 (50,3) miljoen omzet. Daarvan nam het notariaat € 4,9 miljoen voor zijn rekening. Inmiddels is besloten dat de notariële tak wordt afgestoten. Dat gebeurt door het beëindigen van de werkzaamheden; dat is voorzien voor 1 juli 2022. ‘De verwachting is dat de afvloeiing van de medewerkers natuurlijk zal verlopen.’

Mazars legt nota van bijna half miljoen neer

Controlerend accountant Mazars verklaart het oordeel over de jaarrekening niet te hebben aangepast als gevolg van de fraudezaak. Het kantoor was wel een stuk meer tijd kwijt aan Pels Rijcken: zo is voor de controle van de jaarrekening € 370.478 in rekening gebracht. Vorig jaar hoefde Pels Rijcken maar € 52.500 over te maken voor de controle. Ook andere posten pakten een stuk hoger uit: zo is aan ‘overige advieswerkzaamheden’ € 35.830 (2.900) betaald en de kosten van fiscale advisering zijn verdubbeld tot € 36.169 (17.300). In totaal was Pels Rijcken bij Mazars goed voor € 446.592 (92.275) aan inkomsten.

‘Partners liepen 11 miljoen mis’

Het FD heeft de jaarrekening ook gelezen en concludeert daaruit dat de 34 partners over 2020 een uitkering hebben ontvangen die € 11,2 miljoen lager is dan het jaar ervoor. Het dagblad baseert zich op de post ‘lonen en salarissen’, goed voor € 25,8 miljoen. In 2019 bedroeg die som € 37,0 miljoen.