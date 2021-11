Pensioenen toch volgend jaar al geïndexeerd

Een meerderheid in de Tweede Kamer staat achter een voorstel van PvdA’er Gijs van Dijk om pensioenfondsen met een beleidsdekkingsgraad van 105% voor het jaar 2022 te kunnen laten indexeren. Ook het kabinet wil aan het voorstel meewerken.

Daarmee zullen sommige pensioenen volgend jaar meestijgen met de prijsstijgingen. Met het huidige pensioenstelsel mogen pensioenfondsen pas indexeren (de pensioenen laten meestijgen met de lonen of prijzen) vanaf een dekkingsgraad van 110. En ook nog maar gedeeltelijk. Door de jarenlange daling van de rente, die zelfs negatief is geworden, zijn de dekkingsgraden flink gedaald. Veel fondsen hebben daardoor 13 jaar niet kunnen indexeren.

Pensioenwet

Met de nieuwe Pensioenwet wordt het straks eenvoudiger voor fondsen om te indexeren (of te korten). Het kabinet wilde in eerste instantie indexatie pas in 2023 toestaan, als de nieuwe Pensioenwet door Eerste en Tweede Kamer is aangenomen. Dat mag nu door de motie dus toch eerder. Officieel wordt aanstaande dinsdag nog gestemd in de Tweede Kamer, maar het merendeel van de Kamer heeft al aangegeven voor indexatie in 2022 te zijn.

Niet alle pensioenen zullen stijgen in 2022. Willem Noordman, lid Dagelijks Bestuur FNV: ‘Op dit moment hebben vier van de grootste vijf pensioenfondsen nog een dekkingsgraad onder de 105. Als dat in 2022 nog zo is, zullen zij nog niet mogen indexeren in 2022. ‘Voor hun werkenden en gepensioneerden is het dus nog even afwachten.’