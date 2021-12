Fiscus verstuurt ten onrechte naheffingsaanslagen BTW

De Belastingdienst heeft ten onrechte naheffingsaanslagen btw verstuurd vanwege vermeend aangifteverzuim. Het gaat om aangiftes van het derde kwartaal of september 2021. Dat meldt de Belastingdienst op zijn website.

Technisch probleem

Het gaat om naheffingsaanslagen voor de btw vanwege aangifteverzuim over het derde kwartaal 2021 of over september 2021 (dagtekening 25 november 2021). De Belastingdienst laat weten dat door een technisch probleem nog niet alle btw-aangiftes zijn verwerk en dat er hierdoor naheffingsaanslagen onterecht zijn verstuurd. Ondernemers die op tijd aangifte hebben gedaan kunnen en hiervan een ontvangstbevestiging hebben gekregen, kunnen de naheffingsaanslag als niet verzonden beschouwen. Zij hoeven de boete op de aanslag niet te betalen. De getroffen ondernemers krijgen binnen nu en enkele weken een nieuwe, juiste naheffingsaanslag.

Bron: Belastingdienst