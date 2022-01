Investeerders beginnen collectieve rechtszaak wegens omkoopschandaal Airbus

Een groep investeerders wil via een collectieve procedure € 300 miljoen schadevergoeding eisen van de op papier Nederlandse vliegtuigbouwer Airbus. Ook accountants KPMG en EY zijn voor de rechter gedaagd.

Enkele jaren terug schikte Airbus nog voor € 3,6 miljard in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en de Verenigde Staten om vervolging voor corruptie en het overtreden van wapenexportregels te ontlopen. Airbus schakelde tussenpersonen in die in zestien landen smeergeld aan overheidsfunctionarissen betaalden zodat lucratieve contracten werden binnengehaald. De betalingen verliepen via het 250 werknemers tellende bedrijfsonderdeel Strategy & Marketing Organization.

Stichting

Rond het omkoopschandaal bleef het verder stil, totdat 130 investeerders zich in augustus verenigden in de Stichting Investor Loss Compensation. Ze willen gezamenlijk Airbus zelf, voormalig accountant KPMG en huidig accountant EY en de huidige en voormalige bestuurders voor de Nederlandse rechter dagen. Het Franse OM berekende eerder dat Airbus met de steekpenningen de winst op illegale wijze met € 1 miljard heeft opgevoerd. ‘Airbus heeft tussen 2008 en 2015 geen informatie gegeven over wat er precies gebeurde’, aldus de stichting, die stelt dat de ware activiteiten werden verhuld, ‘onder meer door valse en frauduleuze contracten te creëren, fictieve facturen te gebruiken voor diensten die nooit werden uitgevoerd, valse activiteitenrapporten op te stellen namens zakenpartners en bepaalde ‘speciale projecten’ en investeringsmogelijkheden die eigenlijk zijn ontworpen als verborgen manieren om zakenpartners te financieren.’

Vals beeld geschetst in jaarverslagen

Bovendien zou Airbus ook relaties met zakenpartners hebben verborgen door onder meer alleen mondelinge overeenkomsten aan te gaan, valse niet-terugbetaalbare leningen te gebruiken en de zakenpartners indirect te betalen. De beleggers verwijten de vliegtuigbouwer ook dat investeerders ondertussen ook een vals beeld werd voorgespiegeld van de naleving van ethische gedragsregels in jaarverslagen en openbare verklaringen.

Aandelen te duur ingekocht

Voor de Nederlandse rechter willen de investeerders nu claimen dat Airbus in de jaarrekeningen over de periode van minstens februari 2014 tot januari 2020 ‘onvoldoende over deze gebeurtenissen’ heeft gerapporteerd. Daardoor hebben de 130 hun aandelen Airbus tegen een te hoge prijs ingekocht en aanzienlijke schade geleden. Airbus, dat om fiscale redenen juridisch in Nederland is gevestigd, had ook meer informatie moeten geven over de schikkingsregeling, vinden de 130 beleggers. Zij roepen andere investeerders op om zich aan te sluiten bij de collectieve rechtszaak.

Hoogleraar Marcel Pheijffer gaf twee jaar terug aan dat KPMG en EY zich de kwestie bij Airbus moesten aanrekenen, al vond collega-hoogleraar Jan Bouwens dat ze daarmee te hard werden aangepakt.