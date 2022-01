Accountant voert kruistocht tegen Greenpeace

Registeraccountant Alexander Vissers uit Heerlen voert al ruim een jaar een juridische kruistocht tegen Greenpeace. Regionaal dagblad De Limburger portretteert de 60-jarige accountant en zijn opmerkelijke strijd.

Klimaatscepticus Vissers houdt zich al jaren bezig met vraagstukken rond milieu en klimaat. Daarbij richt hij zijn pijlen vooral op Greenpeace, dat volgens hem strafbare feiten pleegt. De milieuorganisatie zou zich van methoden bedienen die over de grens gaan. “Ze enteren schepen, klimmen op tanks met gevaarlijke stoffen. Met lijf en leden de planeet verdedigen, dat is niet de oplossing.”

Rechtszaken

Keer op keer vocht hij daarom via de Raad van State vergunningen aan van Greenpeace voor Zuidpooltochten van de Arctic Sunrise, dat onder de Nederlandse vlag vaart. Tot nu toe steeds tevergeefs.

Postcodeloterij

Vissers begon zijn missie nadat hij de voorwaarden van de Postcodeloterij waarin hij meespeelt eens goed bekeek. “Greenpeace krijgt miljoenen van de loterij. Ik steun de organisatie dus indirect. Als ik dat niet wil, moet ik mijn deelname stoppen. Ik heb geen keus: óf ik mis de straatprijs óf ik subsidieer Greenpeace. Dat is uiterst frustrerend.”

Reactie Greenpeace

Een woordvoerder van Greenpeace laat weten dat de organisatie in zijn recht staat met de expedities naar het Zuidpoolgebied. De overheid heeft een vergunning verleend. “Antarctica wordt ernstig bedreigd door onder andere overbevissing. We zien een sterke afname van de populatie pinguïns. Het in twijfel trekken van wetenschappelijke inspanningen om dit kwetsbare ecosysteem te beschermen is volgens Greenpeace zeker niet de juiste manier.”

Bron: Accountant uit Heerlen voert kruistocht tegen Greenpeace: ‘Het is een knuffelorganisatie, terwijl ze gewoon strafbare feiten plegen’