Groningse studenten en scholieren uit Hengelo en Gorinchem winnen NBA Impact Challenge

Drie teams van scholieren en studenten hebben de NBA Impact Challenge voor het schooljaar 2022-2023 gewonnen. Tijdens een live finale bij de NBA streden de twee beste teams in elke categorie (havo, vwo en hoger onderwijs) om de winst.

Deze zes teams haalden de finale door in de afgelopen maanden via hun school, hogeschool of universiteit de NBA Impact Challenge te spelen, die onderdeel is van de arbeidsmarktcampagne van de NBA.

Tijdens de finale kregen de zes teams, na een korte pitch, een aantal vragen van de jury. De jury, bestaande uit Kris Douma (voorzitter NBA), Adrianca Mens (BDO), Mark Vaessen (KPMG) en Maaike Westra (bestuurslid NBA Young Profs), prees het hoge niveau van alle finalisten: “Zij hebben op verschillende manieren laten zien wat er van een accountant verwacht mag worden.”

Winnaars

Bij de havo-scholieren wonnen de leerlingen van Lyceum de Grundel uit Hengelo (docent Paul Denissen en NBA-Ambassadeur Sharona Bos) en bij het vwo een team van Gomarus Scholengemeenschap uit Gorinchem (docent Hans de Ruiter en NBA-Ambassadeur Lucia Garcia Jaramillo). Bij het hoger onderwijs ging de prijs naar de Rijksuniversiteit Groningen (docent Teye Marra en NBA-Ambassadeur Erik-Jan Kreuze).

NBA Impact Challenge

In totaal deden afgelopen najaar circa 55 onderwijsinstellingen en meer dan 2500 scholieren en studenten mee aan de NBA Impact Challenge. Daarbij gingen de jongeren in kleine teams aan de slag met een echte casus. Op deze manier konden zij kennis maken met het accountantsberoep. Uitgangspunt is om zoveel mogelijk zelf te ervaren wat een accountant doet.

In de praktijkcase van dit schooljaar stonden twee jonge onderneemsters en hun koffiezaak Nossa Barista centraal; een koffiezaak waarin gebruik gemaakt wordt van duurzame koffiebonen. De scholieren en studenten gaven als accountants advies over hoe de onderneemsters met verschillende vraagstukken kunnen omgaan.

Campagne schooljaar 2023-2024

Dit voorjaar ontwikkelt de NBA samen met bureau Soapbox voor de Impact Challenge een nieuwe casus, die in het najaar van 2023 op de verschillende onderwijsinstellingen wordt ingezet. De lessen en colleges worden live in de klas verzorgd.

Naast de casus vertelt een accountant (in opleiding) daarbij zijn of haar persoonlijke verhaal over de keuze voor het beroep, wat het werk van accountant leuk maakt en wat een accountant precies doet. Hiervoor maakt de NBA gebruik van een ambassadeursnetwerk van meer dan honderd enthousiaste accountants uit heel Nederland. Meer informatie over de NBA Impact Challenge is te vinden op www.accountancyietsvoorjou.nl