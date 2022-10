‘Zou iemand in deze klas accountant willen worden?’

Een journalist van Nrc ging mee met de NBA naar een middelbare school. Lukt het scholieren te interesseren voor een carrière in de accountancy? Pas bij het woord ‘fraude’ spitst de klas de oren.

Dit najaar bezoekt de NBA zo’n 60 middelbare scholen en HBO-instellingen. Doel is jongeren te interesseren voor een baan in de accountancy. Dat is hard nodig, want de sector kampt met grote tekorten. Maar ook met vooroordelen. Die komen in het leslokaal al snel aan het licht. ‘Saai’. ‘De hele dag tabellen bekijken in Excel’. ‘Weinig persoonlijk contact’. ‘Alleen maar mannen van vijftigplus in een pak’. Dat zijn de eerste associaties van leerlingen met het accountantsberoep.

Challenge

Max Doomernik, die samen met de NBA, de campagne (of Impact Challenge) lanceerde, doet zijn best het beeld bij te stellen. Zo vertelt hij leerlingen dat een accountant gemiddeld 32 jaar oud is. ‘Ik wil jullie vandaag laten ervaren dat accountancy ook heel leuk kan zijn’, zegt hij enthousiast. Bij de campagne hoort een online game, waarin leerlingen twee jonge vrouwen moeten adviseren die een eigen koffiezaak willen beginnen. Ze komen voor allerlei dilemma’s te staan waarmee accountants ook te maken krijgen.

Meer accountants nodig

De NBA wil nadrukkelijk niet werven op de scholen, zegt NBA-voorzitter en oud-PvdA-Kamerlid Kris Douma in de krant. ‘Dat is aan de kantoren zelf. Maar als beroepsorganisatie willen we ons wel inspannen om meer leerlingen enthousiast te krijgen voor het vak.’ Er zijn op dit moment 22.500 accountants in Nederland. Volgens Douma moeten er ruim tweeduizend nieuwe accountants bijkomen om aan de vraag van kantoren te voldoen.

Anders opleiden

De belangrijkste reden dat het niet heel hard gaat met het werven van nieuwe accountants in Nederland is de duur en zwaarte van de opleiding, zegt Douma tegen Nrc. Wie accountant wil worden, legt in Nederland een bachelor-, master- en post-masteropleiding af. Van de elf studenten die eraan beginnen, wordt er volgens de NBA slechts één beëdigd. De NBA-voorzitter pleit ervoor de opleiding om te gooien. Hij wil toe naar een ‘geneeskunde-model’. Daarbij kan een student na de master aan het werk als basisarts. ‘Er zou ook zoiets moeten zijn als een basisaccountant die de cijfers controleert. En voor specialisaties op het gebied van bijvoorbeeld duurzaamheid of fraude kun je dan doorleren’, aldus Douma, die zegt daarover in gesprek te zijn met de politiek.

Fraude

Op het Pallas Athene College in Ede probeert accountant in opleiding Romee Boogaars (26) van EY haar jonge toehoorders er ondertussen van te overtuigen dat accountant een mooi beroep is. Maar pas als ze tussen neus en lippen opmerkt dat je als accountant ‘natuurlijk ook weleens te maken hebt met fraude’ krijgt ze respons. Leerlingen willen van haar weten hoe je fraude kunt ontdekken. Boogaars vertelt over nepfacturen, verborgen betalingen en het doen van onderzoek.

Lange adem

Een meisje van 15 zegt aan het einde van de les dat ze nog altijd geen accountant wil worden. Maar ze is wel enthousiaster geworden over het vak. Een even oude jongen heeft nog ‘geen idee’ wat hij gaat doen maar hij vond de game wel leuk. Een klasgenoot twijfelt nog. Hij wil engineer worden of iets economisch. ‘Ik denk dat ik voor engineer ga. Ik hou van dingen maken.’ ‘Ja, het wordt een kwestie van de lange adem’, zegt Douma.

Bron: Nrc.