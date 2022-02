Yolanda de Groot directeur BFT

Yolanda de Groot is per 1 februari benoemd tot directeur van het Bureau Financieel Toezicht (BFT). Ze was sinds half juni al waarnemend directeur.

De Groot was hoofd Juridische Zaken en Handhaving bij het BFT en vervulde al tijdelijk de directeursfunctie na het vertrek van Marijke Kaptein, die directeur Toezicht werd bij de Inspectie van het ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid. Voordat De Groot bij het BFT in dienst trad, was e onder meer (plaatsvervangend hoofd)officier van justitie bij het Openbaar Ministerie en advocaat.

Functie kan worden gecombineerd

In juni had het bestuur van het BFT nog het voornemen om een andere directeur aan te stellen, maar de plannen zijn gewijzigd. ‘Recent heeft het bestuur zich gebogen over de invulling van de directeursfunctie en geconcludeerd dat de directeursfunctie kan worden gecombineerd met de functie van hoofd, in dit geval hoofd Juridische Zaken en Handhaving.’ De benoeming van De Groot wordt ook benut om extra aandacht te besteden aan het herijken van de strategische visie van de organisatie en de doorontwikkeling van de organisatie en van de medewerkers. ‘Graag wil het bestuur samen met Yolanda de Groot als directeur van het BFT hier verder invulling aan geven.’