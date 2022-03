Rotterdammer opgepakt voor witwassen

De Fiod heeft afgelopen week een 43-jarige Rotterdammer aangehouden op verdenking van witwassen en het zonder vergunning aanbieden van betaaldiensten. Diverse panden in Rotterdam, de woning en een tuinhuis van de verdachte zijn doorzocht.

Samen met Defensie vond ook een doorzoeking plaats in een bedrijfspand. Daarbij is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie, bankrekeningen, een auto en ruim een ton aan contant geld. De man is voor 14 dagen in bewaring gegaan. Hij wordt ervan verdacht dat hij zich in ieder geval vanaf maart 2020 heeft beziggehouden met ondergronds bankieren. ‘Hij heeft vermoedelijk honderden transacties verricht met een totale waarde van ruim 9 miljoen euro. De man hield zich bezig met grote internationale transacties van contante geldbedragen. Hij zette deze opdrachten door naar zijn vaste contactpersonen in het buitenland die de contante gelden daar aannamen of uitbetaalden. In Nederland verrichtte hij deze activiteiten waarschijnlijk zelf. Vermoedelijk hadden de gelden een criminele herkomst’, licht de Fiod toe.

Bankieren onder vergunning is verboden en als aanbieder van betaaldiensten moest de verdachte bovendien klantenonderzoek doen. Dat is vermoedelijk niet gebeurd.