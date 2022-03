Minder wisseling van werkgever in coronatijd

Minder werknemers stapten over naar een andere werkgever tijdens de coronacrisis, heeft het CBS becijferd. Van de werknemers die er eind januari 2020 waren (8,0 miljoen), had 12,9 procent een jaar later een baan bij een andere werkgever (1,0 miljoen). In 2019 lag dit op 15,1 procent (1,2 miljoen). In de horeca nam het aandeel werknemers dat in dezelfde baan bleef het meeste af, terwijl het aandeel dat geen werknemersbaan meer had het meeste toenam.

Het aandeel werknemers dat een jaar na dato niet meer in loondienst was, was iets groter dan in voorgaande jaren. In 2020 ging het om 10,4 procent van de werknemers (837 duizend), tegen 9,0 procent in 2019 (717 duizend). Het aandeel van de werknemers dat in dezelfde baan bij dezelfde werkgever bleef, was een fractie hoger: 76,7 procent tegen 75,9 procent in 2019. Waar 2020 en 2019 sterk verschillen qua dynamiek, is het verschil tussen 2019 en 2018 minimaal.

In horeca grootste daling van ‘blijvers’

In sommige bedrijfstakken daalde het percentage werknemers dat bij dezelfde werkgever bleef. De sterkste daling kende de horeca, gevolgd door cultuur, sport en recreatie. Eind januari 2020 werkten in de horeca 395 duizend werknemers en in de cultuur, sport en recreatie 119 duizend.

Het aandeel werknemers dat aanbleef, daalde in de horeca van 57,1 procent in 2019 naar 49,9 procent in 2020. Het aandeel horecawerknemers dat doorstroomde naar een andere werkgever (binnen of buiten de horeca) daalde van 27,5 naar 25,0 procent, terwijl het aandeel dat een jaar later geen werknemersbaan meer had, steeg van 15,4 naar 25,0 procent.

Bron: CBS