ACM geeft toestemming voor overname Accon avm door Flynth

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft toestemming gegeven voor de overname van Accon avm door branchegenoot Flynth. Er blijft na de overname voldoende concurrentie over, oordeelt de toezichthouder. Het besluit werd anderhalve week geleden al op de site van de ACM gepubliceerd, maar is enigszins onder de radar gebleven.

Flynth en Accon avm lieten eind vorig jaar weten in overnamegesprekken verwikkeld te zijn. In februari leek een fusie al niet meer ver weg te zijn, aangezien er toestemming voor het voornemen werd gevraagd aan de ACM. Kort daarna maakten de twee accountantskantoren de stap zelf bekend. De overname valt onder het concentratietoezicht zoals bedoeld in de Mededingingswet. De ACM heeft de voorgenomen overname daarom de afgelopen tijd onderzocht. Een vergunning is niet nodig, meldt de toezichthouder nu. ‘De ACM heeft geen reden om aan te nemen dat de voorgenomen concentratie de daadwerkelijke mededinging op de Nederlandse markt of een deel daarvan op significante wijze zou kunnen belemmeren.’

Daardoor is de weg nu definitief vrij voor de overname van Accon avm door Flynth. Er ontstaat een adviseurs- en accountantsorganisatie van ongeveer 2.400 medewerkers met werk- en bezoeklocaties door heel Nederland. Afgaand op de laatste cijfers zou er sprake zijn van een gezamenlijke omzet van 223 miljoen euro. Beide accountantskantoren hebben hun hoofdvestiging in Arnhem en zijn van oorsprong geworteld in de agrarische sector.

Roerige periode

De overname van Accon avm door Flynth volgt op een bijzonder roerige periode voor beide accountantskantoren. Bij Flynth speelde zich een bestuurlijke machtsstrijd af tussen de Raad van Commissarissen enerzijds en de aandeelhouder en Raad van Bestuur anderzijds. De problemen bij Accon avm zijn veel groter. Het accountantskantoor presteert financieel al jaren ondermaats en bleek bovendien de afgelopen jaren cijfers te hebben gepresenteerd waar niets van klopte. Branchegenoot Mazars trok daarom een eerder afgegeven accountantsverklaring in. Topman Guus Delger werd ontslagen en er moesten als gevolg daarvan eind vorig jaar miljoenen worden afgeboekt bij het top 10-kantoor.

MH