Nieuwe vacaturesite accountants matcht vooral op cultuur

Op 7 april start Finch Online. Met deze vacaturesite kunnen professionals in accountancy en belastingadvies zoeken naar werkgevers die qua cultuur het beste bij hen passen. Voorlopig doet alleen een select aantal zuidelijke kantoren mee, maar Finch Online werkt aan landelijke dekking.

Het platform is een initiatief van Moniek Vinken. Zij werkte vijftien jaar als recruiter en constateerde dat accountantskantoren moeite hebben te laten zien wat hen echt kenmerkt. Dit leidt volgens Vinken wel eens tot een mismatch, omdat professionals zich toch niet helemaal thuis blijken te voelen bij hun nieuwe werkgever.

Bedrijfscultuur

De afgelopen 2 jaar is uitgebreid onderzoek gedaan onder professionals en verschillende kantoren. Op basis van die resultaten is samen met accountants en fiscalisten een omgeving gecreëerd. Daarin wordt alle informatie, waarvan professionals hebben aangegeven dat zij die belangrijk vinden bij het bepalen van een overstap naar een nieuwe werkgever, overzichtelijk en transparant getoond. Hierbij staat de bedrijfscultuur voorop.

Cultuurscan

Finch Online werkt op basis van een cultuurscan. Die bestaat uit 26 vragen waarbij vaak meerdere antwoorden en gradaties van ‘eens’ of ‘oneens’ kunnen worden aangegeven. Op basis van de resultaten bepaalt het platform welk kantoor op de lange termijn het beste bij de professional lijkt te passen. Daarnaast is er veel aanvullende informatie te vinden over teamsamenstellingen, klantenportefeuilles, secundaire arbeidsvoorwaarden, thuiswerkregelingen, etc. Dit wordt ondersteund met beeldmateriaal.

Niet alle kantoren

Vinken pitchte het concept in de strategiefase bij een select aantal opdrachtgevers in voornamelijk Noord-Brabant. Daaruit bleek de interesse in een nieuwe manier van recruitment. Zoals bekend vechten accountants- en belastingadvieskantoren om personeel. Op dit moment werkt Finch Online nog alleen samen met zuidelijke kantoren waaronder Joanknecht, De Wert Accountants en Belastingadviseurs, BGH Accountants & Adviseurs, Vermetten en Scab. Het platform wil de komende tijd verder uitbreiden.