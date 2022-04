Start STAP-budget bereikt 36.000 mensen

De belangstelling voor de eerste aanvraagmogelijkheid voor het STAP-budget is groot geweest. Uit de voorlopige cijfers blijkt dat 36.000 mensen met behulp van STAP kunnen beginnen aan een opleiding, meldt minister Van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) aan de Tweede Kamer.

Aanvragers

Er is gespreid gebruik gemaakt van het budget op het gebied van opleidingsniveau, maar ook op leeftijd. 55% van de aanvragers heeft maximaal een mbo achtergrond en 22% is 50 jaar of ouder. Verder maakten met name werkenden (80%) gebruik van STAP, waarvan een aanzienlijk deel flexwerkers. De meeste aanvragers (21%) werken in de sector Zorg. Dat blijkt uit de eerste resultaten van het STAP-budget waar mensen sinds 1 maart aanspraak op kunnen maken, die minister Van Gennip vrijdag heeft gedeeld met de Tweede Kamer.

STAP-budget

Het kabinet wil scholing met publieke financiering voor een brede doelgroep mogelijk maken. Daarom is per 1 maart het STAP-budget gestart. Via STAP kunnen volwassenen, met een band tot de Nederlandse arbeidsmarkt, jaarlijks aanspraak maken op maximaal 1.000 euro financiële hulp bij het bekostigen van scholing. Deze nieuwe regeling is laagdrempeliger dan de eerdere fiscale aftrek scholingskosten doordat mensen geen bedrag meer hoeven voor te schieten. Daardoor is STAP toegankelijker voor mensen met lagere inkomens en ouderen.

Met de openstelling van het eerste tijdvak voor STAP kwam de eerste 32 miljoen euro (van de 160 miljoen euro voor het hele jaar) voor financiële hulp bij scholing beschikbaar. Bij de aanvang van STAP stonden er bijna 20.000 opleidingen van zo’n 300 opleiders in het scholingsregister. De komende periode worden meer opleiders aangesloten, waaronder die met een erkenning van sector- en brancheorganisaties en vervolgens opleiders met het CEDEO-keurmerk en CPION-keurmerk. Per 2 mei komt de volgende 32 miljoen euro vrij.

Kamerbrief Verloop openstelling eerste aanvraagtijdvak STAP-budget