Deloitte en KPMG: voortbestaan KLM twijfelachtig

Controlerend accountants Deloitte en KPMG oordelen in hun joint-audit van de jaarcijfers dat het voortbestaan van de KLM onzeker is, ondanks het herstel in het tweede jaar van de coronacrisis.

KLM leed vorig jaar € 1,3 miljard verlies bij een omzet van € 6,1 miljard. De luchtvaartmaatschappij kampt met een negatief eigen vermogen van € 695 miljoen. Eind 2020 was dat nog € 115 miljoen negatief. ‘Wij verwachten geen directe problemen als gevolg van deze negatieve vermogenspositie’, aldus het bestuur. Maar Deloitte en KPMG zien wel onzekerheden: ‘Wij vestigen de aandacht op de continuïteitsparagraaf in de toelichting op de geconsolideerde en bedrijfsfinanciën, die aangeven dat de belangrijkste onzekerheden betrekking hebben op de timing en mate van herstel van de KLM-activiteiten en de versterking van de solvabiliteitspositie. Deze twee omstandigheden duiden op het bestaan ​​van materiële onzekerheid die aanzienlijke twijfel kan doen rijzen over het vermogen van KLM om de bedrijfsactiviteiten voor te zetten.’ De materialiteit van de jaarrekening is vastgesteld op € 45 miljoen (0,7% van de omzet), net als het jaar ervoor.

Vertrouwen bij management

Het management zelf voorziet op basis van de huidige kaspositie, de beschikbare kredietlijnen, de verwachte aanhoudende bereidheid van de Nederlandse staat en banken om de KLM te ondersteunen, het positieve resultaat in de tweede helft van 2021 en de financiële prognoses dat KLM de komende twaalf maanden om aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen. Hoewel de vliegmaatschappij dus nog niet bepaald boven Jan is en van de overheid de kosten moet beperken, eisen de KLM-piloten ondertussen een loonsverhoging van 5%. De Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers wil de vorige maand afgesproken cao openbreken.