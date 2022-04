Personalia | Baker Tilly benoemt Dennis Oosterhuis tot partner

Baker Tilly heeft Dennis Oosterhuis per 1 mei 2022 benoemd tot partner mkb Accountancy & Advies. Hij zal zich vanuit de vesting in Zwolle gaan richten op de uitbreiding van de activiteiten van Baker Tilly in de regio Noordoost-Nederland.

Dennis Oosterhuis werkte in verschillende functies bij Deloitte in zowel Nederland als India. Op dit moment is hij Trusted Business Advisor voor het MKB, COO van Deloitte’s SME-Delivery Center in India en werkzaam voor het Quality & Risk office van Deloitte.

Dennis Oosterhuis is Accountant Administratieconsulent en behaalde een post-bachelor Accountancy aan de Hanzehogeschool Groningen en studeerde economie en accountancy aan de Hanzehogeschool Groningen en Windesheim Zwolle.

Ronald Hoeksel: “De komst van Dennis Oosterhuis past uitstekend in onze ambitie om verder te groeien met mkb Accountancy & Advies en de activiteiten in noordoost-Nederland uit te breiden. Ik heet Dennis van harte welkom en wens hem veel succes bij Baker Tilly.”

Baker Tilly in noordoost-Nederland

Baker Tilly streeft naar een full-service dienstverlening in noordoost-Nederland op het gebied van Audit, Belastingadvies, mkb Accountancy & Advies en Advisory. Baker Tilly opende vorig jaar een vestiging in Groningen, die veelbelovend is gestart. Recent kondigde Baker Tilly de overname aan van het Groningse Rikst Accountants. Rikst heeft een groeiende klantenportefeuille in het lokale mkb, waaronder veel jonge, innovatieve bedrijven. Dit versterkt de marktpositie van Baker Tilly in mkb Accountancy & Advies. Ook de fiscale praktijk plukt er de vruchten van. Het aantal medewerkers van de vestiging in Groningen is met de overname van Rikst verdubbeld tot ruim 40 medewerkers.