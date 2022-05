Belgisch accountantskantoor zoekt personeel en geeft 7500 euro vertrekpremie

Kent u die Belgische accountant die 7.500 euro geeft aan nieuwe werknemers die na drie maanden alweer opstappen? Het is geen grap. Met deze actie hoopt het Kortrijkse kantoor Vandelanotte sneller zijn 50 vacatures te vervullen.

Ook Belgische accountantskantoren kampen met een nijpend tekort aan goed personeel. Het Kortrijkse Vandelanotte komt met een idee dat Nederlanders in eerste instantie als Belgenmop in de oren klinkt: geen tekengeld voor nieuwe medewerkers maar een lucratieve bonus voor wie na drie maanden de tent alweer verlaat. De grap wordt nog groter wie leest dat het Belgische kantoor, dat dertien vestigingen heeft, met dit beleid sneller zijn vijftig vacatures hoopt te vervullen. O ja, wie na drie maanden besluit in dienst te blijven wordt verzocht 2.500 euro te doneren om een event mee te organiseren.

Overstap

‘Het idee is ontstaan na een tevredenheidsenquête onder onze medewerkers’, zegt CEO Nikolas Vandelanotte in de Belgische media. ‘Op de vraag “wat ziet u als een reden om het bedrijf te verlaten”, kwam bijna unisono “niets” als antwoord. ‘Met andere woorden: mensen die hier werken, willen hier niet meer weg. Om dat te benadrukken hebben we deze vertrekpremie in het leven geroepen. We achten het risico zo klein dat iemand bij ons vertrekt dat we er geld op durven in te zetten. Vergelijk het met een tevredenheidsgarantie op producten. “Niet tevreden, geld terug”: dat beloof je alleen als je gelooft in je producten. Wij geloven gewoon sterk in onze hr-aanpak en in onze bedrijfscultuur.’

Kosten

Volgens Vandelanotte is de bonus ook een manier om de (gepercipieerde) kosten van een vertrek bij een andere werkgever te verlagen. ‘Accountants zijn doorgaans niet de grootste risiconemers. We willen hen een duwtje in de rug geven: als het bij ons tegenvalt, compenseren wij de kosten en tijd van je overstap. Tegelijk geven we de boodschap dat we op zoek zijn naar mensen die ervoor kiezen voor langere tijd voor ons te blijven werken.’

PR-wapen

Bart Wille, professor bedrijfspsychologie en hr-management aan de Universiteit Gent, is enthousiast over het idee. Waar tekengeld volgens hem alleen op de korte termijn gericht is en mogelijk de verkeerde mensen aantrekt, slaat het Kortrijkse accountantskantoor meerdere vliegen in één klap. De hr-afdeling heeft een financiële prikkel om een zo goed mogelijke match tot stand te brengen. Tegelijk straalt het kantoor geloof in de eigen bedrijfscultuur uit. En last but not least is het contra-intuïtieve idee van een vertrekpremie ook een sterk pr-wapen. Vandelanotte heeft zich in veel publiciteit mogen verheugen. Over uit de hand lopende kosten maakt de directeur zich geen zorgen: ‘Als we 50 nieuwkomers vinden, en daar vertrekken er uiteindelijk toch tien van, dan nog zou het een succes zijn. Het zou ons een stevige duit kosten, maar het zou niet opwegen tegen de hoge rekruteringskosten bij een normale campagne.’

Meneer Roger

Het accountantskantoor haalt wel vaker de Vlaamse media. De groep maakte de afgelopen jaren een snelle groei door. In minder dan zes jaar verdubbelde de omzet tot 44 miljoen euro. Vandelanotte is daarmee het grootste familiebedrijf in de Belgische accountancysector en in omvang het zevende accountancykantoor bij onze zuiderburen. Nog bijzonderder is dat de oprichter van het kantoor, de grootvader van de huidige dga, nog in leven is. ‘Meneer Roger’ is 102 jaar en komt nog regelmatig op bezoek. Bij zijn honderdste verjaardag kreeg elke medewerker een extra dag vakantie.