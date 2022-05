Beveiligingsbedrijf komt met eigen cyberverzekering

ICT-beveiligingsbedrijf Eye Security heeft vorige week een vergunning gekregen van de AFM en gaat daarmee klanten nu ook een eigen cyberverzekering aanbieden. ‘We wachten niet langer op overheid en verzekeraars.’

Volgens Eye is het de eerste Europese insurtech die bedrijven binnen 24 uur volledig kan beveiligen en verzekeren tegen cyberschade. Aanleiding voor de stap om zelf aanbieder te worden, is dat het verzekeren van cyberschade steeds moeilijker wordt. ‘Veel bedrijven en zelfs hele sectoren zijn onverzekerbaar door de enorme stijging van het aantal cyberaanvallen. Verzekeraars trekken zich terug uit de markt of verhogen de premie tot wel 800%. Daarnaast duurt het proces van verzekeren erg lang door de grote hoeveelheid data die verzekeraars nodig hebben om een risico-inschatting te maken. Het gevolg is dat mkb-bedrijven er alleen voor staan’, licht het bedrijf toe.

Risico volledig van de balans

Eye Security wil in het gat springen met een totaalpakket van beveiligingstechnologie en een uitgebreide verzekering die beschermt tegen de gevolgen van cyberaanvallen. CEO Job Kuijpers: ‘We hebben inmiddels bewezen dat alleen de combinatie van specifieke technische maatregelen de kans op een cyberaanval drastisch vermindert. Wij hebben de juiste data en kunnen daardoor snel een betere risico-inschatting maken, waardoor we bedrijven direct kunnen verzekeren. Hiermee halen we het cyberrisico volledig van de balans voor bedrijven.’

Geen systeemrisico’s

De afgelopen maanden heeft het bedrijf naar eigen zeggen achter de schermen gewerkt aan het verkrijgen van alle benodigde vergunningen en het vinden van risicodragers. Die zijn gevonden in Hiscox en Aon. Eye treedt dus niet zelf op als verzekeraar, maar als gevolmachtigd agent. De cyberverzekering moet wel altijd worden gecombineerd met het totaalpakket van Eye Security. ‘Hiermee worden dreigingen gedetecteerd en geblokkeerd, ontvangen bedrijven jaarlijks cyberadvies en wordt er direct ingegrepen bij incidenten om schade te beperken’, geeft Arjan Halma, managing director bij Eye Underwriting, aan. ‘Het bijkomende voordeel is dat we aan de hand van realtime data bedrijven kunnen adviseren en direct in kunnen grijpen bij kwetsbaarheden waardoor de door verzekeraars gevreesde systeemrisico’s verdwijnen.’

De combinatie van technologie en verzekering is onderscheidend van traditionele cybersecuritybedrijven, aldus Kuijpers. ‘We passen ons aan aan een veranderend digitaal landschap dat vraagt om slimmere en datagedreven oplossingen. Alleen op deze manier kunnen we ransomware serieus bestrijden en mkb-bedrijven en daarmee de Nederlandse economie weerbaarder maken.’

Eye Security is in 2020 opgericht door Piet Kerkhofs (CTO), Vincent van de Ven (COO) en Job Kuijpers (CEO). Ze hebben jarenlang bij de AIVD en de MIVD gewerkt en richten zich met hun eigen bedrijf nu op het beveiligen van mkb-bedrijven tegen cyberaanvallen. Het bedrijf telt inmiddels zestig medewerkers.