60% ondernemers vaart blind op externe professional bij belastingaangifte

Ondernemers hebben weinig kennis van fiscale zaken. Daarom vaart maar liefst 60 procent bij de belastingaangifte volledig blind op accountant, boekhouder of fiscalist. Twee op de drie is vol vertrouwen dat deze bij de aangifte geen geld laat liggen.

Dat blijkt uit het onderzoek ‘Het Fiscaal Vraagstuk’ van fiscaal partner Nextens, waarbij 329 zelfstandig ondernemers ondervraagd zijn over hun fiscale kennis. Daarmee is het niet al te best gesteld Zo is de middelingsregeling, waarmee de belastingdruk verlaagd kan worden, bij slechts 61 procent van ondernemers bekend. Ook weet bijna de helft van de ondernemers niet of de verlenging van de herinvesteringstermijn voor hen voordelig kan zijn. Ruim veertig procent van de ondervraagden heeft geen idee hoe de belastingaangiftes van concullega’s eruit zien maar zou dit graag weten. Maar het vertrouwen in fiscale professionals is groot: 67% denkt dat deze nergens geld laat liggen bij de aangifte.

Basiskennis

Juliette Goetzee, Managing Director bij Nextens: ‘Enerzijds lijken bovenstaande cijfers best positief, het is duidelijk dat er al veel ondernemers op de goede weg zijn, maar ik schrik er ook van. Iedere ondernemer heeft recht op de ideale aangifte, maar daar zijn we duidelijk nog niet. Er zijn veel fiscaal professionals die klaarstaan om deze ondernemers te helpen, maar we weten ook dat niet iedere ondernemer de middelen heeft om bij elke stap een fiscaal professional aan te haken. Daarom is het zo belangrijk dat deze ondernemers werken aan hun eigen basiskennis over fiscaliteit en zorgen dat ze betrouwbare bronnen hebben om op terug te vallen.’