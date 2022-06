Personalia | Accountant Katja Bijloo afdelingsmanager Financiën & Control bij RVO

Katja Bijloo RA is per 15 juni 2022 benoemd als afdelingsmanager Financiën & Control (F&C) bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Katja studeerde Bestuurskunde aan de Universiteit Leiden en Erasmus Universiteit Rotterdam. Daarna studeerde Katja Auditing & Assurance aan Nyenrode Business Universiteit en is sinds 2008 ingeschreven als registeraccountant. Momenteel is zij waarnemend afdelingsmanager F&C bij RVO en daarvoor teammanager Financieel Dienstencentrum 1.

Directeur FIFz, tevens plaatsvervangend algemeen directeur Johan Maas : “Katja is met haar expertise, ervaring en persoonlijkheid een vaste waarde in de complexe financiële wereld van het agentschap RVO in het algemeen, en in de ontwikkeling naar een innovatieve publieke dienstverlener in het bijzonder.”

Katja Bijloo: “Ik verheug mij erop mijn achtergrond van accountancy binnen de Rijksoverheid en ervaring binnen F&C te benutten om de afdeling en directie verder te helpen en een goede bijdrage te leveren aan de doorontwikkeling van RVO.”