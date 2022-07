Aon vindt nieuwe CEO in Leonique van Houwelingen

Risicoadviseur Aon heeft Leonique van Houwelingen benoemd tot CEO van Aon in Nederland per 1 november 2022. De benoeming moet nog worden goedgekeurd door de toezichthouders.

Van Houwelingen wordt tevens lid van het EMEA-executive team. Ze was eerder onder meer CEO van BNY Mellon’s Europese Bank in Brussel en EMEA Head of Strategic Growth and Regional Client Coverage Asset Servicing and Digital bij BNY Mellon. Van Houwelingen volgt Marc van Nuland op, die begin dit jaar aankondigde dat hij vanaf april dit jaar zijn CEO-rol zou verruilen voor die van ‘chairman’ bij Aon Nederland. In die rol richt hij zich meer op klanten en verzekeraars.