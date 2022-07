Baker Tilly benoemt ESG-director

Baker Tilly heeft Lucy Lau benoemd in de nieuwe functie van ESG-director. Ze heeft ruime ervaring op het gebied van milieu-, sociale en bestuursaspecten.

Lau komt van ASML, waar zij als Sustainability Strategy Manager al jarenlang verantwoordelijk was voor de ESG-aspecten. ‘Zij zal zich richten op de verdere ontwikkeling van de ESG-dienstverlening aan de klanten van Baker Tilly.’ Ze beschikt over brede internationale praktijkervaring op diverse ESG-gebieden en duurzaamheidsvraagstukken, uiteenlopend van strategie tot stakeholderengagement en van reporting tot programmaexecutie. ‘Ze leverde een belangrijke bijdrage aan de ESG-transformatie van ASML, dat op dit terrein een toonaangevende en leidende positie heeft.’ Daarvoor werkte ze bij hekwerkspecialist Heras, Woonbedrijf en bij KPMG in Eindhoven. Daar werkte ze in de auditpraktijk. Lau studeerde aan Nyenrode Business Universiteit en heeft een masterdiploma in accountancy.