OM verdenkt ambtenaar gemeente Amsterdam van corruptie

Tegen een 56-jarige voormalige werkvoorbereider bij de gemeente Amsterdam is zeven maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf geëist. De man zou zich jarenlang door aannemers hebben laten trakteren en vertrouwelijke informatie hebben gedeeld. Volgens het OM heeft hij zichzelf en zijn privé-omgeving op die manier voor meer dan 80 duizend euro verrijkt in de periode van 2011 tot 2016.

De 56-jarige oud-ambtenaar heeft volgens het OM onder meer een nieuwe keuken en badkamer laten plaatsen in de woning van zijn partner. Verder zou hij kostbare horloges waaronder een Rolex, een scooter en dure televisies hebben aangenomen. De officieren van justitie voeren aan dat hij zijn functie daardoor niet meer onafhankelijk kon vervullen. Ze verdenken hem daarnaast veelvuldig vertrouwelijke informatie te hebben gedeeld met de huisaannemer van de gemeente, waardoor die voordeel haalde uit bijvoorbeeld een aanbestedingsprocedure.

Strafeis

Dat de verdachte bij de gemeente is ontslagen had hij als ervaren gemeenteambtenaar ook kunnen verwachten, vindt het OM. Met het ontslag van de verdachte hebben de officieren van justitie dan ook geen rekening gehouden in de hoogte van de strafeis. De rechtbank doet op 10 oktober uitspraak.