FIU-melding ongebruikelijke transacties leidt tot veroordeling voor belastingfraude

Een 55-jarige man richtte in overleg met een 44-jarige medeverdachte een BV op ‘uit kennelijk financieel gewin door bewust de Belastingdienst om de tuin te leiden’, heeft de rechtbank Overijssel geoordeeld. De man gaf feitelijke leiding aan het doen van onjuiste belastingaangiften en wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van 14 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar voor het plegen van belastingfraude.

Aanleiding onderzoek

De Financial Intelligence Unit (FIU) Nederland stelde verdachte transactie (VT)-meldingen beschikbaar, waarna onderzoek werd gedaan naar de door de verdachte opgerichte BV. In de VT-meldingen wordt melding gemaakt van hoge omzet in 2018, terwijl het bedrijf pas in het derde kwartaal van 2018 is opgericht. Daarnaast is er te zien dat het geld dat op de bankrekening binnenkomt veelal contant wordt opgenomen. Dit wordt door ABN AMRO aangemerkt als ongebruikelijk voor een bedrijf dat zich toelegt op koeriersdiensten.

Bewezenverklaring

De rechtbank acht bewezen dat de man feitelijk leiding gaf aan het doen van onjuiste belastingaangiften. Het totale belastingnadeel is € 283.804,41, stelt de rechtbank vast. Uit kennelijk financieel gewin door bewust de Belastingdienst om de tuin te leiden heeft hij in overleg met de 44-jarige medeverdachte de BV opgericht en de bankrekeningen ter beschikking gesteld aan hem. Vervolgens is er een grote geldstroom – waarvan in deze procedure niet duidelijk is geworden waar die betrekking op had – via de zakelijke bankrekeningen van die BV gelopen. Daarnaast heeft de 55-jarige man bijna 15 gram harddrugs, een alarmpistool, drie stroomstootwapens en een nepwapen voorhanden gehad.