Nieuwe brieven voor motorrijtuigenbelasting vrachtauto’s

De Belastingdienst stuurt vrachtwageneigenaren sinds kort nieuwe brieven voor de motorrijtuigenbelasting. De vernieuwing gaat in stappen, zodat ondernemers met meerdere auto’s op hun naam mogelijk verschillende brieven ontvangen.

Ondernemers die een of meer vrachtauto’s op hun naam hebben staan, krijgen sinds half juni brieven voor de motorrijtuigenbelasting die er anders uitzien dan voorheen. Wie moet betalen, krijgt geen acceptgiro meer, maar betaalinformatie.

Verschillen

De fiscus legt de verschillen nog eens uit, vermoedelijk omdat er vragen over zijn gekomen: ‘Misschien twijfelt u of de brief wel écht van de Belastingdienst komt.’ In de nieuwe brieven staat de afzender rechts bovenaan de brief onder de naam ‘Centrale administratieve processen, Afdeling Autoheffingen’ of ‘Centrale administratieve processen, Cluster Inning’, gevolgd door telefoonnummer 0800-0749. Het rekeningnummer voor de motorrijtuigenbelasting is hetzelfde gebleven.

Tijdelijk oude en nieuwe brieven

De verwarring kan ontstaan doordat het nieuwe systeem stapsgewijs wordt ingevoerd. ‘Als u meerdere vrachtauto’s op naam hebt staan, kan het gebeuren dat u tijdelijk brieven krijgt uit het oude én uit het nieuwe systeem. Dit betekent natuurlijk niet dat u twee keer betaalt over dezelfde periode voor dezelfde vrachtauto. Elke vrachtauto is óf in het oude óf in het nieuwe systeem ingevoerd.’ De fiscus denkt alle vrachtauto’s eind dit jaar te hebben overgezet naar het nieuwe systeem.