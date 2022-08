Franse fiscus spoort zwembaden op met luchtfoto’s

Door slim gebruik te maken van luchtfoto’s en kunstmatige intelligentie heeft de Franse fiscus ruim 20.000 ongeregistreerde zwembaden opgespoord. De eigenaren hebben naheffingen opgelegd gekregen van in totaal 10 miljoen euro.

Het AI-systeem is ontwikkeld door Google en consultancybedrijf Cap-gemini. Het speurt op luchtfoto’s naar zwembaden bij huizen. Luchtfoto’s uit Google Maps werden vergeleken met informatie uit het kadaster. Iedere Fransman mag een zwembad in de tuin laten graven, maar moet dat binnen 90 dagen opgeven bij de belastingdienst. Voor huizen met een zwembad moet een hogere onroerendgoedbelasting worden betaald. Een plas water van 30 vierkante meter leidt tot ongeveer 200 euro extra belasting per jaar.

De actie van de Franse fiscus komt nadat de bouw van privézwembaden een hoge vlucht nam. De omzet van branche steeg sinds het begin van de coronapandemie met 51%. Frankrijk telt volgens de datawebsite Statista naar schatting ruim 3,2 miljoen privézwem-baden. Na het succes van de AI-proef, die oktober 2021 in negen departementen werd gedaan, wil de Franse belastingdienst het systeem landelijk gaan invoeren. Dat meldt de Britse krant The Guardian. De dienst verwacht daarmee zo’n 40 miljoen euro binnen te halen.

De techniek is nog niet uitontwikkeld. Zwembaden onder bomen of in de schaduw kunnen nog niet goed worden opgespoord. Soms werden zonnepanelen voor zwembaden aangezien. De Franse fiscus denkt dat deze kinderziektes er snel uit kunnen worden gehaald. De techniek moet dan ook worden ingezet om ongeregistreerde aanbouwen en veranda’s op te sporen.

Bron: De Volkskrant