Financieel adviseur stak btw-teruggave en coronasteun klanten in eigen zak: twee jaar cel geëist

Een 38-jarige man uit Enschede heeft twee jaar cel tegen zich horen eisen vanwege grootschalige valsheid in geschrifte. De man deed zich voor als financieel adviseur en maakte valse aangiften omzetbelasting op.

De man verscheen maandag voor de rechtbank in Zwolle, waar het OM hem valsheid in geschrift ten laste legde. ‘Verdachte heeft op grote schaal valse stukken opgemaakt en daarvan gebruik gemaakt met maar één doel: zichzelf van geld voorzien. Hij heeft door zo te handelen de Belastingdienst, Raad voor Onroerende Zaken, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en UWV op schaamteloze wijze als pinautomaat gebruikt.’ aldus de officier van justitie.

De man deed zich tussen januari 2018 en september 2020 voor als financieel dienstverlener en streek met het vervalsen van tachtig documenten ruim € 150.000 op, aldus het OM. Hij diende valse aangiften omzetbelasting in voor zijn toenmalige klanten. ‘Hij veranderde, zonder medeweten van de cliënten, hun bankrekeningnummers naar zijn eigen nummer en ontving zo de bedragen van de Belastingdienst.’ Daarnaast vroeg hij Tozo- en Togs-steun aan op naam van cliënten, maar ook die bedragen verdwenen naar zijn eigen bankrekeningen. ‘In de periode dat de verdachte een WW- en later een ZW-uitkering ontving, verzuimde hij het UWV van informatie te voorzien die van belang is voor het vaststellen van het recht op uitkering. Ook voor zijn echtgenote lichtte hij de boel op. Verdachte gebruikte een valse arbeidsovereenkomst en valse salarisspecificaties om ervoor te zorgen dat het UWV een WW-uitkering zou toekennen aan zijn echtgenote.’

Tweede keer tegen de lamp gelopen

De verdachte maakte volgens de officier van justitie de bedragen bewust niet te hoog om te voorkomen dat hij in de kijker van de Belastingdienst zou komen. Daartoe selecteerde hij in zijn klantenbestand klanten die geschikt leken voor de te plegen fraude. ‘De man wist heel goed dat hij met dit handelen – ik heb er geen andere woorden voor – de kluit belazerde. Hij was immers al eens eerder, namelijk in 2016, vanwege een hetzelfde kunstje tegen de lamp gelopen. Omdat hij zich toen schuldbewust toonde en beloofde dergelijke feiten niet nog eens te plegen, heeft het OM hem destijds een strafbeschikking opgelegd in de vorm van een werkstraf van 140 uur.’ Maar zijn leven beteren, dat is niet gelukt. ‘Een werkstraf is inmiddels een gepasseerd station.’